Windows 11 sera gratuit si vous remplissez ces conditions | La technologie

Windows 11 est déjà une réalité et maintenant la grande question pour les utilisateurs est de savoir s’ils peuvent passer au nouveau système d’exploitation gratuitement.

Lors de l’événement Microsoft qui s’est tenu hier toutes les informations sur Windows 11 ont été révélées et l’un des détails que nous avons pu vérifier est que presque tout ce qui avait été extrait des versions divulguées s’est avéré être vrai. Si vous souhaitez connaître les données officielles de l’entreprise, nous publions un article détaillé sur Windows 11 et ses fonctionnalités les plus remarquables pour vous donner une idée des changements que vous rencontrerez sur votre ordinateur.

Une fois que nous avons l’annonce officielle, vient la grande préoccupation pour beaucoup : mon équipement sera-t-il mis à jour ? La réponse courte est qu’en général ce sera le cas, très probablement Si vous avez Windows 10 sur votre ordinateur, vous profiterez bientôt de Windows 11 gratuitement.

Mais comme toujours avec les mises à jour, vous devez vérifier si l’ordinateur a le matériel requis pour que le nouveau système d’exploitation fonctionne, quelque chose qui arrivera probablement si vous n’avez pas un ordinateur trop simple ou trop vieux. Même s’il est vrai qu’il y a un saut dans les exigences supérieur à celui qui existait avec Windows 10.

Afin de savoir si votre ordinateur est compatible avec Windows 11, dans d’autres articles, nous avons expliqué comment le vérifier de manière simple, mais le résumé concernant les caractéristiques techniques est que vous avez besoin d’un disque dur d’au moins 64 Go de capacité, processeur avec au moins 2 cœurs, TPM 2.0, 4 Go de RAM et démarrage sécurisé.

Au cas où vous voudriez le vérifier sans vous compliquer la vie, Microsoft vous propose de télécharger le Application de vérification de l’état du PC qui vous informe lors de l’installation si votre ordinateur est compatible avec Windows 11. Il se télécharge automatiquement lorsque vous cliquez sur ce lien Microsoft et s’il n’y a pas de problème, vous recevrez gratuitement Windows 11 Quand vient le moment. Sur le site Web de Microsoft, vous trouverez toutes les informations sur cette application.

Il y a deux changements qui méritent d’être notés : pour utiliser Windows 11 Home vous aurez besoin d’un compte Microsoft et que l’ordinateur est constamment connecté à Internet, au moins pendant une première période, ils rapportent dans PCMag.

En principe, si tout cela fonctionne correctement, vous n’aurez pas de problèmes majeurs lorsque Microsoft vous conseillera sur la possibilité de mettre à jour vers Windows 11 qui commencera sous peu. Pour le moment, il ne sera pas obligatoire de passer à la nouvelle version du système d’exploitation, mais vous savez qu’avec le temps, Microsoft essaie toujours de forcer la progression vers ses dernières mises à jour.