Windows 11 va vous compliquer la tâche si vous ne voulez pas utiliser Microsoft Edge | La technologie

Nouveau système d’exploitation, mêmes obstacles et inconvénients que toujours : Microsoft souhaite que vous utilisiez son logiciel sous Windows 11, et non celui de la concurrence.

Les temps changent, mais les mauvaises habitudes demeurent. Bien que nous ne puissions pas simplement blâmer Microsoft. Il en va de même pour Apple ou Google, avec leurs systèmes d’exploitation respectifs.

Windows 10 a tendance à mettre beaucoup d’obstacles lorsque Vous essayez d’installer des applications en concurrence directe avec Microsoft. Et d’après son apparence ces obstacles vont augmenter dans Windows 11.

Comme The Verge l’a découvert, lorsque vous essayez d’installer un navigateur non-Microsoft Edge dans Windows 11, c’est encore plus compliqué que sous Windows 10.

Si vous installez un navigateur autre qu’Edge dans Windows 10, il vous demande si vous le souhaitez par défaut. Dans Windows 11, si ce n’est pas Edge, il ne l’utilise pas par défaut, vous devez donc le définir manuellement. Mais ce n’est pas une tâche facile.

Dans le système actuel, Windows 10 dispose d’une section d’applications par défaut : navigateur, messagerie, visionneuse graphique, etc.

Si vous utilisez une application Microsoft par défaut dans Windows 10 mais que vous souhaitez la remplacer par une autre, Windows insiste pour que vous ne le fassiez pas, et après quelques tentatives pour vous convaincre, il abandonne et vous laisse le faire.

Dans Windows 11, il n’y a pas de fenêtre d’applications par défaut, mais il faut choisir application par défaut pour chaque extension de fichier.

Cela signifie qu’il ne suffit pas de choisir Edge, Chrome ou Firefox par exemple, et c’est tout. comme maintenant. Dans Windows 11, vous devez attribuer séparément un par un, toutes les extensions que les webs utilisent: HTM, HTML, PDF, SHTML, SVG, WEBP, XHT, XHTML, FTP, HTTP et HTTPS.

C’est peut-être plus sélectif, mais aussi beaucoup plus laborieux et lourd pour ceux qui veulent changer les applications par défaut.

Dans cette vidéo, vous pouvez voir comment changer toutes les extensions une par une, dans un processus extrêmement fastidieux et inutile, car normalement quelqu’un qui veut utiliser un autre navigateur veut l’utiliser pour tout :

Ces options sont apparues dans la dernière version bêta de Windows 11, mais il reste encore quelques mois avant que la version finale n’atteigne les utilisateurs.

Espérons que Microsoft réfléchira à deux fois et permettra de modifier les applications par défaut plus facilement et plus rapidement pour les utilisateurs.