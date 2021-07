Windows 11 viendra avec le mode sombre activé par défaut | La technologie

in

Microsoft met beaucoup l’accent sur le mode sombre pour Windows 11, à tel point qu’il serait activé par défaut.

Il y a quelques années, le mode sombre du système d’exploitation Windows, ou des différentes applications sur notre ordinateur, tablette ou téléphone portable, était perçu comme quelque chose de spécial, un ajout que nous pouvions modifier de temps en temps pour que nos yeux ne pneu aussi, mais il semble qu’avec Windows 11 ce mode aura une plus grande importance.

On dirait, Windows 11 viendra avec le mode sombre activé par défaut, et c’est un aspect très important, car la plupart des utilisateurs de systèmes d’exploitation Windows ne modifient généralement pas la plupart des paramètres par défaut. L’information n’est pas officielle, mais elle vient de Paul Thurrott, un journaliste technologique bien connu qui est assez fiable avec ses informations.

Le fait que Windows 11 soit probablement livré avec le mode sombre activé par défaut est vraiment attrayant et peut signifier plusieurs aspects très importants à prendre en compte.

L’un d’eux est que si ce mode sombre vient par défaut, Microsoft signifie qu’ils l’ont créé à partir de zéro, et pas seulement cela, mais il s’en est occupé d’une manière particulière, et d’autant plus que ce sera le mode par défaut de son grand pari pour les années à venir.

La deuxième raison pour laquelle Microsoft pourrait opter pour ce changement c’est qu’il veut rompre avec le passéOffrir un système d’exploitation différent et beaucoup plus convivial pour nos yeux, car l’avantage du mode sombre est que, bien qu’il soit conçu pour les yeux fatigués la nuit, il est totalement valable également pendant la journée.

En fait, de plus en plus d’applications choisissent de mettre le mode sombre par défaut, une fonctionnalité que l’on pourrait voir davantage dans Windows 11 une fois qu’elle sera disponible dans la dernière partie de l’année.