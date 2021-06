Windows 11 vous permettra d’activer les appareils de manière surprenante | La technologie

in

Avec Windows 11, vous aurez une nouvelle façon de réveiller ou d’allumer vos appareils, et maintenant avec le moins d’effort possible.

Vraisemblablement le 24 juin, Microsoft présentera Windows 11, et bien qu’avec la version filtrée qui est sur le réseau, bon nombre de ses caractéristiques soient déjà connues, la vérité est qu’il y a d’autres fonctions qui seront vraisemblablement annoncées lors de l’événement.

Selon windowslatest, l’une des fonctions disponibles dans la version divulguée de Windows 11 mais ne pouvant pas être activée s’appelle Réveil au toucher, et cela vous semble sûrement, car il semble être inspiré des téléphones Windows Mobile.

D’après les fichiers système, les utilisateurs peuvent allumer ou sortir leur appareil du mode veille en appuyant simplement sur l’écran à plusieurs reprises, et vraisemblablement il ne sera pas compatible avec tous les systèmes.

Et il est probable que les futurs ordinateurs portables ou appareils doivent avoir un certain type de capteur sur l’écran qui peut exécuter cette activation avec un simple geste de l’utilisateur, et sans avoir à toucher le bouton correspondant comme nous l’avons fait jusqu’à présent.

Pour connaître cette fonctionnalité, il faut encore attendre que Microsoft la présente le 24 juin, ou elle sera disponible dans une première version préliminaire officielle que les initiés commencent à tester.

En plus de cette fonctionnalité, ceux de Redmond travaillent dans différentes fonctions multitâches pour Windows 11. Bien que Windows 10 permet déjà de joindre deux applications ou plus côte à côte, le nouveau système d’exploitation prendrait en charge une nouvelle fonction de réglage qui, entre autres, nous aiderait à travailler avec plusieurs applications.

Quoi qu’il en soit, nous vous déconseillons d’installer la version filtrée de Windows 11 pour éviter des problèmes futurs, et comme nous ne sommes qu’à quelques jours de connaître le nouveau système d’exploitation, il vaut mieux attendre la version bêta pour fournir le Microsoft lui-même.