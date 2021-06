Windows 11 vous permettra d’esquiver l’Amazon Appstore pour télécharger des applications Android

Windows 11 peut ne pas être limité à l’Amazon Appstore pour installer des applications Android. Un ingénieur de Microsoft a confirmé à un utilisateur sur Twitter qu’il serait possible de télécharger des applications Android sur Windows 11.

Oui! – Miguel de Icaza (@migueldeicaza) 25 juin 2021

Alors que l’éminent ingénieur Miguel de Icaza note sur son compte qu’il ne parle pas au nom de Microsoft, sa réponse semble être une déclaration retentissante selon laquelle le téléchargement d’applications Android est possible. Cela signifie que les utilisateurs ne seront pas limités aux applications Android trouvées sur l’Appstore d’Amazon tant qu’ils disposent du fichier APK.

Lorsque Microsoft a annoncé la prise en charge des applications Android dans Windows 11, la mise en garde était que les applications seraient téléchargées à partir du Microsoft Store via l’Amazon Appstore. La principale préoccupation est le nombre d’applications disponibles, environ 500 000 contre environ 3,5 millions sur le Google Play Store. Cela laisse de côté certaines des applications les plus populaires comme Snapchat, qui ne sont pas disponibles sur l’Amazon Appstore. Bien sûr, vous pouvez toujours utiliser l’application Votre téléphone pour diffuser essentiellement des applications à partir de certains des meilleurs téléphones Android, mais ce n’est pas la même chose que l’expérience plus native que Microsoft a prévue pour Windows 11.

Offres VPN : licence à vie pour 16 $, forfaits mensuels à 1 $ et plus

Néanmoins, il est bon de savoir qu’il est possible de contourner l’Appstore d’Amazon et de charger des applications Android sur Windows 11, même si cela nous laisse plus de questions et d’inquiétudes qu’auparavant, notamment en matière de sécurité. Microsoft dit qu’il aura plus à dire sur l’expérience de l’application Android “dans les prochains mois”, il faudra donc peut-être un certain temps avant que nous ayons des réponses à toutes nos questions. Néanmoins, nous avons contacté Microsoft pour obtenir des éclaircissements sur le téléchargement d’applications Android, mais nous n’avons pas immédiatement reçu de réponse.

assez ambitieux

Ce collectif souhaite que vous louiez votre téléphone pour sauver la planète

Pendant des années, les consommateurs et les citoyens soucieux de l’environnement ont souhaité que l’industrie technologique s’intensifie et prenne des mesures concrètes sur les questions de durabilité. Récemment, un groupe d’entreprises technologiques européennes s’est réuni pour former le partenariat FairTEC à cette fin.