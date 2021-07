Windows 11 vs Chrome OS : similitudes, différences et lequel utiliser

Windows 11 est peut-être la plus grande mise à jour de Windows depuis la transition vers Windows 8. Mais ce sont les similitudes avec le fonctionnement de Chrome OS qui m’ont le plus intrigué. La raison en est que, jusqu’au début de cette année, Microsoft travaillait sur une version de son système d’exploitation appelée Windows 10X.

Certains experts ont affirmé que Windows 11 devrait s’appeler Windows 11 Big Sur, un clin d’œil à la version actuelle de macOS d’Apple. Mais en réalité, Windows 11 ressemble à un creuset de fonctionnalités de macOS, Chrome OS, avec un peu de zeste de Windows 10 en plus.

Windows 10X a été conçu pour les appareils multi-écrans, comme le Surface Neo in-limbo. Ensuite, il a été pivoté pour devenir une version plus légère de Windows conçue pour transformer ces ordinateurs portables Windows à 300 $ en quelque chose de beaucoup plus puissant pour concurrencer les Chromebooks. Maintenant que Windows 10X a été mis en veilleuse, Microsoft a pivoté et a inclus bon nombre de ces fonctionnalités dans la nouvelle version de Windows 11.

Offres VPN : licence à vie pour 16 $, forfaits mensuels à 1 $ et plus

Windows 11 contre Chrome OS : applications Android

Source : Microsoft

Lorsque Microsoft publiera la version finale, Windows 11 pourra installer des applications Android. Nous avons déjà abordé ce sujet un peu, mais ce n’est pas seulement Microsoft qui apporte le Google Play Store à Windows. Au lieu de cela, Microsoft travaille avec Amazon pour apporter des applications Android aux milliards d’utilisateurs de Windows.

L’un des problèmes que j’ai avec cette intégration réside dans la disponibilité de l’application. Oui, vous pourrez télécharger certaines des applications Android les plus populaires (comme TikTok ou Ring), mais vous n’aurez pas accès à toutes les meilleures applications Android. C’est là que les Chromebooks et Chrome OS continueront de régner en maître.

Source : Andrew Myrick / Android Central

C’est l’Amazon App Store qui me vient vraiment à l’esprit, car c’est l’une des plus grandes plaintes lorsqu’il s’agit d’utiliser les meilleures tablettes Amazon Fire. L’App Store d’Amazon propose une multitude d’applications, mais c’est tout simplement pâle par rapport à ce que vous pouvez obtenir sur le Play Store. Au lieu de cela, vous vous retrouvez avec la version Web, mais là où Windows obtient l’avantage, c’est que vous pouvez utiliser des applications Web et des PWA qui peuvent être installés.

Peut-être que ce partenariat ou quoi que ce soit entre Amazon et Microsoft amènera plus de développeurs sur la plate-forme. Peut-être qu’il y aura un moyen pour les développeurs de créer des applications et de les télécharger directement sur l’App Store repensé de Microsoft. Mais plus que probablement, nous finirons par charger latéralement les applications que nous voulons. Au moins jusqu’à ce que cette “échappatoire” soit fermée.

Windows 11 vs Chrome OS : Intégration Android

Source : Andrew Myrick / Android Central

Celui-ci n’est pas la même chose que d’avoir des applications Android sur Windows, mais a plutôt à voir avec la façon dont votre téléphone Android peut interagir. Depuis quelques années, Microsoft utilise le Ton téléphone application pour relier Android et Windows. Pendant ce temps, Google a apporté de nouvelles fonctionnalités aux Chromebooks et Chrome OS avec le Phone Hub.

Phone Hub a été introduit dans Chrome OS 89, vous permettant d’afficher les notifications et de contrôler divers aspects de votre téléphone à partir de votre Chromebook. Ceux-ci incluent des éléments tels que le partage à proximité pour l’envoi de fichiers vers et depuis votre téléphone, ainsi que l’affichage des notifications de votre téléphone sur votre Chromebook.

Source : Ara Waggoner / Android Central

Pour l’instant, cependant, Your Phone de Microsoft a toujours le dessus, surtout si vous possédez l’un des meilleurs téléphones Samsung. Samsung et Microsoft ont travaillé main dans la main au cours des dernières années, et ce n’est que l’un des nombreux fruits de ce travail. Votre téléphone vous permet essentiellement de laisser votre smartphone sur le bureau tout en contrôlant tout.

Bien que vous ne puissiez pas installer d’applications de votre téléphone sur l’ordinateur, vous pouvez afficher un miroir d’écran de votre écran d’accueil. À partir de là, vous pouvez interagir avec votre téléphone comme s’il était dans votre main. Au lieu d’utiliser des glissements de doigt et des gestes, vous utilisez une souris et un curseur. Mais vous avez également la possibilité d’afficher et de répondre aux notifications qui arrivent, même aux SMS ou aux appels téléphoniques.

Source : Microsoft

Chrome OS a une longueur d’avance dans l’intégration des fonctionnalités Android, mais Your Phone place votre téléphone sur votre bureau. Il n’est pas nécessaire d’utiliser l’interface Web de Google Messages pour répondre aux SMS et saisir votre téléphone lorsque vous devez passer un appel téléphonique. Si Google pouvait apporter des fonctionnalités similaires à Chrome OS, ce serait absolument incroyable.

Windows 11 vs Chrome OS : l’interface

Source : Andrew Myrick / Android Central

Windows 10X brille dans la prochaine version du système d’exploitation de Microsoft avec des éléments tels que le Dock et le Widget Tray. Le Dock, pour sa part, ressemble à ce que vous trouverez lorsque vous lancez l’un des meilleurs Chromebooks pour la première fois. Toutes les applications sont soigneusement placées au centre de votre écran, mais elles peuvent également être déplacées à votre guise. Rien de vraiment bouleversant ici.

Le Widget Tray, cependant. C’est là que Windows 11 se démarquera, à condition qu’il finisse par être utile pour plus que simplement “MSN News” et les mises à jour météo. Si Microsoft permet d’utiliser des widgets à partir d’applications Android installées par miracle, cela change la donne instantanément. Ce n’est même pas quelque chose qui est actuellement possible avec Chrome OS et c’est l’une des fonctionnalités que Google devrait envisager d'”emprunter” à Microsoft. Hélas, ce n’est probablement pas quelque chose qui est même dans l’esprit de Google avec Chrome OS alors qu’il se prépare pour la refonte de Material You introduite lors de Google I/O 2021.

Source : Ara Waggoner / Android Central

Une autre facette où Microsoft excelle avec Windows 11 se résume à la gestion des fenêtres. Avant, vous deviez faire glisser les fenêtres vers le bord et les faire claquer, ou vous deviez essayer de rappeler des combinaisons de clavier ennuyeuses. Avec Windows 11, une petite fenêtre contextuelle apparaît, vous offrant différentes configurations pour définir les fenêtres exactement comme vous le souhaitez sur le bureau. En tant que personne qui travaille avec trop de fenêtres ouvertes en même temps, c’est cette petite amélioration de la « qualité de vie » qui m’enthousiasme.

Chrome OS pourrait implémenter quelque chose de similaire, à part laisser les utilisateurs essayer de faire glisser les fenêtres tout bon gré mal gré. Ou essayer de redimensionner manuellement les fenêtres pour qu’elles s’adaptent à une zone ouverte sur votre écran.

Windows 11 vs Chrome OS : mode tablette

Source : Andrew Myrick / Android Central

Personnellement, je n’ai pas utilisé de tablette Chrome OS comme le Lenovo Chromebook Duet. Au lieu de cela, j’ai utilisé des Chromebooks avec des écrans convertibles, transformant mon ordinateur portable en une tablette surdimensionnée. Et à vrai dire, ce n’est pas une très grande expérience.

L’optimisation pour les écrans tactiles n’est pas un point fort de Chrome OS, et c’est probablement pourquoi nous n’avons pas vu beaucoup de tablettes sous Chrome OS. Google a essayé de relancer le marché avec la Pixel Slate, mais c’était à peu près un flop. Le Chromebook Duet est disponible depuis plus d’un an, et nous venons tout juste d’obtenir une autre option dans le Chromebook Detachable CM3 d’ASUS.

Source : Microsoft

Windows 11, d’autre part, a la Surface Pro 7 et la Surface Pro X, qui sont deux des tablettes Windows les plus populaires disponibles. Non seulement parce qu’ils peuvent être transformés en remplacement de bureau, mais avoir la possibilité de retirer le clavier et d’utiliser le stylet Surface ou simplement comme une tablette est un avantage supplémentaire appréciable.

Et c’est ici que nous entrons dans un autre domaine où Google pourrait s’améliorer contrairement à Windows 11. Pouvoir télécharger et installer des applications Android sur des Chromebooks est formidable, mais interagir avec ces applications est un sac mélangé. Faire glisser des applications et des fenêtres est un jeu d’enfant, mais essayer de faire quelque chose de précis sans stylet est tout simplement frustrant.

Windows 11, en revanche, a considérablement amélioré son mode tablette, avec un clavier à l’écran amélioré, de meilleurs gestes et des cibles tactiles plus grandes. En conséquence, vous pouvez accrocher des fenêtres comme vous le feriez si vous utilisiez une souris ou même glisser vers le bas avec trois doigts pour masquer vos applications. Si Google se concentrait un tout petit peu plus là-dessus, la comparaison serait un peu plus égale, mais Microsoft a l’avantage jusque-là.

Windows 11 vs Chrome OS : vitesse

Source : Ara Waggoner / Android Central

Que vous obteniez le Chromebook le moins cher que l’argent puisse acheter ou le meilleur Chromebook disponible aujourd’hui, votre expérience est en grande partie la même. Bien sûr, un Chromebook avec moins de RAM peut ne pas gérer les tâches intensives, mais il peut toujours gérer presque tout ce que vous lui lancez.

On ne peut pas en dire autant de Windows 10, ce qui explique en partie pourquoi Windows 10X était censé “changer la donne”. Windows 10X est une version plus légère et plus rapide de Windows, et bien que nous n’utilisions que le premier aperçu développeur, Windows 11 paie déjà des dividendes.

Source : Andrew Myrick / Android Central

L’utilisation de Windows 11 sur une Surface Pro X et un ordinateur de bureau personnalisé, c’est comme la nuit et le jour par rapport à Windows 10. Cependant, la Surface Pro X m’a le plus surpris, étant donné qu’elle est alimentée par le chipset Microsoft SQ2. Le SQ2 est un chipset ARM basé sur le Qualcomm Snapdragon 8cx Gen 2. Avant Windows 10, la Surface Pro X souffrait de quelques décalages ici ou là, et même sur le ring rapide, l’émulation d’application était un frein.

Windows 11 a complètement changé cela, car j’ai l’impression d’utiliser quelque chose comme une version plus portable du Dell XPS 13. Il est enfin à la hauteur de ce à quoi j’ai l’habitude d’utiliser un Chromebook, tout en fournissant un accès à toutes les applications “normales” que j’ai téléchargées sur mon bureau.

À moins que quelque chose ne change d’ici la version finale de Windows 11, il sera intéressant de voir comment le paysage des meilleurs ordinateurs portables bon marché se transforme. Peut-être que ces ordinateurs portables Windows 11 à moins de 400 $ donneront aux Chromebooks une course pour leur argent. J’espère qu’ils le pourront, pas parce que je veux que les Chromebooks disparaissent, mais la concurrence est une bonne chose, et Windows est vraiment le seul concurrent potentiel.

Windows 11 vs Chrome OS : ce n’est pas encore fini

Source : Nick Sutrich / Android Central

Au moment où j’écris ceci, nous sommes en juillet. Windows 11 n’est pas censé sortir officiellement avant octobre. Beaucoup de choses peuvent changer d’ici là, y compris la refonte de Chrome OS avec Material You. Nous ne pouvons pas imaginer que Google ne propose qu’une refonte visuelle de l’une des plateformes les plus populaires au monde. Espérons que Google puisse prendre un peu de ce temps pour implémenter de nouvelles fonctionnalités qui aideraient Chrome OS à se démarquer davantage de ce que propose Windows 11.

Bien que peu probable, il est également toujours possible que quelque chose se passe mal dans l’intégration de l’application Android dans Windows 11. Ainsi, même si nous croisons les doigts pour que cela ne se produise pas, tout est possible. Je veux dire, qui aurait pensé que les applications Android arriveraient réellement sur Windows en premier lieu ?

Le vrai test sera lorsque Windows 11 commencera à être livré avec ces ordinateurs portables Windows économiques. Ensuite, nous verrons si Windows 11 a suffisamment amélioré les choses pour vraiment défier Chrome OS ou si tout cela n’est qu’une formalité.

Cela ne devrait pas être difficile

Les fabricants d’accessoires ignorent encore les Chromebooks, au détriment de tous

Les ventes de Chromebook ont ​​explosé au cours des 18 derniers mois, mais les fabricants les ignorent encore largement par rapport aux ordinateurs portables Mac et Windows. Bien que Works With Chromebooks ait un peu aidé, la recherche d’accessoires Chromebook apporte souvent beaucoup de conjectures et d’expériences de seconde classe.

Parle à haute voix

Ce sont les meilleurs microphones USB pour votre ordinateur portable ou Chromebook

Trouver un bon microphone USB pour un Chromebook n’est pas aussi simple que d’en prendre un sur une étagère en raison des problèmes de compatibilité potentiels, mais il existe des options. Nous avons fait le travail pour trouver les meilleures options plug-and-play qui vous permettront de parler tout ce que vous voulez sans tracas technique.