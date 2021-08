Windows 365 mis à disposition du public par Microsoft, voici combien cela coûtera en Inde

Un essai gratuit de deux mois serait également disponible pour les versions Windows 365 Basic, Standard et Premium

Windows 365 : Microsoft a enfin rendu sa solution cloud PC – Windows 365 – accessible au grand public, et a rendu publique sa tarification. La solution a été dévoilée par Redmond lors de son événement Microsoft Inspire 2021 en juillet. Windows 365 est destiné à offrir aux utilisateurs une expérience Windows complète sur le cloud et a donc été surnommé par la société – à juste titre, pouvons-nous dire – comme Cloud PC. Plusieurs configurations sont disponibles pour les utilisateurs souhaitant utiliser la solution, et elle commence à 20 $ aux États-Unis (Rs 1 555). Deux éditions distinctes de la solution sont disponibles : Windows 365 Business et Windows 365 Enterprise.

Lire aussi | Examen de l’ordinateur portable HP Pavilion 13 (BB0075TU) : look élégant, performances fiables à un prix abordable

Windows 365 en Inde : prix

Redmond propose Windows 365 aux utilisateurs en Inde pour un prix de départ de Rs 1 555 par utilisateur et par mois, et ce montant peut également augmenter jusqu’à Rs 12 295. Alors que le prix de départ et le prix maximum des deux éditions restent les mêmes, le SKU Windows 365 Business est limité à 300 utilisateurs et est destiné aux organisations comptant jusqu’à 300 utilisateurs. Pour ceux qui utiliseraient les références SKU Windows 365 Business de base, Windows Hybrid Benefit serait également nécessaire – et cela est disponible pour les utilisateurs qui disposent de licences Windows 10 Pro valides.

Pour le prix de départ de Rs 1 555 par mois, un utilisateur obtiendrait un processeur virtuel, 64 Go de stockage et 2 Go de RAM. À 2 180, l’utilisateur pourrait obtenir deux cœurs virtuels et une RAM de 4 Go. De plus, les utilisateurs qui n’ont pas de licences Windows 10 Pro valides, et donc pas d’avantage hybride Windows, pourraient obtenir le SKU Windows 365 Business de base pour Rs 1 865 par utilisateur et par mois. Le SKU le plus haut de gamme fournirait aux utilisateurs un accès à huit cœurs virtuels, une RAM de 32 Go et une capacité de stockage de 512 Go pour Rs 12 295 par utilisateur et par mois pour ceux qui bénéficient de Windows Hybrid Benefit. Les clients réguliers sans licence Windows 10 Pro pourraient obtenir le SKU haut de gamme pour Rs 12 605 par utilisateur et par mois.

Un essai gratuit de deux mois serait également disponible pour les versions Windows 365 Basic, Standard et Premium pour expérimenter le Cloud PC sans avoir à payer les frais d’abonnement, mais ils seraient automatiquement facturés pour les abonnements payants une fois la période d’essai terminée.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.