Windows 365 : prix et disponibilité du cloud PC Microsoft | La technologie

Microsoft a annoncé la disponibilité et le prix de Windows 365, le PC dans le cloud qu’il a introduit il y a quelques semaines. Nous vous disons quel est son coût.

Le 14 juillet, Microsoft a présenté Windows 365, le premier Windows hybride qui vous permet de configurer un PC virtuel d’utiliser le système d’exploitation dans le navigateur de tout appareil connecté à Internet.

Le jour de la présentation, la société de Redmond a détaillé les caractéristiques du PC dans le cloud, mais pour le moment on ne savait pas la disponibilité et la tarification de Windows 365. Maintenant, Microsoft a confirmé cette information, alors faites attention si vous êtes intéressé par cette nouvelle expérience Windows.

La plate-forme Windows 365 vous permet de configurer un PC dans le cloud avec le matériel virtuel que vous souhaitez, en le créant au sein des serveurs distants de Microsoft. Vous pouvez installer les applications que vous souhaitez et votre contenu préféré, et le diffuser sur n’importe quel appareil via le streaming.

Grâce à ça, la plate-forme est accessible pour utiliser Windows à partir de n’importe quel appareil, que ce soit un vieil ordinateur, une tablette ou un mobile iOS et Android. Tout ce dont vous avez besoin est une bonne connexion Internet et le navigateur Microsoft Edge pour accéder à Windows 10.

La plate-forme Windows 365 est désormais disponible pour les clients professionnels, qui peuvent désormais s’abonner pour commencer à créer des PC cloud pour leurs employés.

Il existe actuellement deux versions : Windows 365 Entreprise pour les entreprises jusqu’à 300 salariés, et Windows 365 Entreprise pour les entreprises de plus de 300 salariés. Pour pouvoir contracter la deuxième modalité, il est nécessaire d’avoir une licence Windows 10 Entreprise ou Windows 11 Entreprise, Microsoft Endpoint Manager et Azure Active Directory P1.

Dans les deux cas, les organisations doivent payer une redevance mensuelle dont le montant varie en fonction des caractéristiques des PC virtuels qu’elles configurent.

Ensuite, nous vous laissons La liste complète des forfaits et tarifs pour Windows 365 (TVA non incluse) :

ProcesseurRAMStockagePrix Windows 365 EntreprisePrix Windows 365 Entreprise1 vCPU2 Go64 Go18,20 € / mois avec Windows Hybrid Advantage | 21,90 € / mois sans Hybrid Advantage 18,20 € / mois2 vCPU4 Go64 Go 25,50 € / mois avec Hybrid Advantage | 29,10 € / mois sans Hybrid Advantage 25,50 € / mois2 vCPU4 Go128 Go 28,10 € / mois avec Hybrid Advantage | 31,90 € /, est sans Hybrid Advantage 28,20 € / mois2 vCPU4 Go256 Go36,40 € / mois avec Hybrid Advantage | 40,10 € / mois sans Hybrid Advantage 36,40 € / mois2 vCPU8 Go128 Go 37,20 € / mois avec Hybrid Advantage | 41,00 € / mois sans Hybrid Advantage 37,30 € / mois2 vCPU8 Go256 Go 45,50 € / mois avec Hybrid Advantage | 49,20 € / mois sans Hybrid Advantage 45,50 € / mois4 vCPU16 Go128 Go 60,10 € / mois avec Hybrid Advantage | 63,80 € / mois sans Hybrid Advantage 60,10 € / mois4 vCPU16 Go256 Go 68,30 € / mois avec Hybrid Advantage | 72 € / mois sans Hybrid Advantage 68,30 € / mois4 vCPU16 Go512 Go 92 € / mois avec Hybrid Advantage | 95,60 € / mois sans Hybrid Advantage 92,30 € / mois8 vCPU32 Go128 Go112 € / mois avec Hybrid Advantage | 115,70 € / mois sans Hybrid Advantage 112 € / mois8 vCPU32 Go256 Go120,20 € / mois avec Hybrid Advantage | 123,90 € / mois sans Hybrid Advantage 120,20 € / mois8 vCPU32 Go512 Go143,90 € / mois avec Hybrid Advantage | 147,50 € / mois sans Hybrid Advantage 143,90 € / mois

L’avantage Windows Hybrid pour un prix d’abonnement réduit dans Windows 365 Business est disponible pour les clients qui ont des appareils avec des licences Windows 10 Pro valides.

Si votre entreprise souhaite s’abonner à Windows 365, vous pouvez le louer sur le site officiel.