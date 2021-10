Windows attire 95 % des ransomwares, selon une étude | La technologie

Ce sont les pays avec le pourcentage le plus élevé d’attaques de ransomware, selon un rapport de Virustotal.

Parfois, nous avons besoin de bien plus qu’un bon antivirus pour pouvoir arrêter toutes les menaces de sécurité qui atteignent notre ordinateur, et si vous avez un système d’exploitation Windows, les choses semblent encore pires.

Les ransomware C’est l’une des principales menaces que vous pouvez trouver sur votre appareil car vous y perdriez pratiquement l’accès en payant une rançon, en utilisant presque toujours des crypto-monnaies pour reprendre ou non le contrôle et l’accès à vos fichiers.

Si le ransomware a commencé à cibler davantage les utilisateurs, la plupart d’entre eux n’ont pas payé la rançon, préférant formater directement l’ordinateur et repartir de zéro. C’est pourquoi les cybercriminels, ces dernières années, se sont davantage concentrés sur ces types d’attaques de ransomware contre les organisations, en rançons de millionnaires que certains ont payées et d’autres non.

Maintenant, un nouveau rapport de Nombre total de virus se concentre sur le nombre d’attaques de ransomware qui se sont produites ces derniers temps, soulignant que 95% de toutes ces attaques sont des fichiers exécutables pour PC Windows, avec laquelle vous devez être particulièrement prudent, surtout si vous n’avez pas mis à jour votre système d’exploitation.

Dans le rapport, ils parlent également de la familles de ransomwares les plus populaires, dans quels mois de la dernière année et demie ont-ils localisé un plus grand nombre de ces attaques et, curieusement, quels sont les pays les plus touchés.

Israël a connu une augmentation exponentielle des ransomwares ces derniers temps, mettant également en évidence les pays touchés tels que la Corée du Sud, le Vietnam, la Chine, Singapour et d’autres.

Dans tous les cas, que des pays comme l’Espagne n’apparaissent pas dans cette étude, cela ne signifie pas qu’ils n’ont pas d’attaques de ransomware, mais plutôt que la proportion d’entre eux est quelque peu faible par rapport à ceux qui souffrent le plus de ces enlèvements informatiques.