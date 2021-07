Windows “dans le cloud” n’est pas la seule solution pour travailler à partir de votre Chromebook

Les Chromebooks deviennent rapidement de véritables ordinateurs professionnels, et comme le souligne JR Raphael à Computerworld, ce n’est pas à cause de ce que fait Google.

Si vous y réfléchissez, il n’y a vraiment rien d’autre que Google puisse faire. Chrome OS est un système d’exploitation stable et fonctionnel qui peut exécuter des logiciels complexes et exigeants. Les services de Google sont tous basés sur le cloud, ils fonctionnent donc tous extrêmement bien sur tous les appareils connectés, du téléphone le moins cher au meilleur Chromebook. À ce stade, Google peut qualifier les Chromebooks de succès.

Chrome OS est génial, mais de nombreux logiciels ont encore besoin de Windows.

Le problème, en particulier pour les utilisateurs professionnels, est que la plupart des logiciels nécessaires aux tâches quotidiennes sur le lieu de travail ne sont pas écrits pour Chrome OS. Il existe de nombreuses substitutions utiles qui fonctionnent très bien. Pourtant, les noms que nous connaissons tous, comme Adobe Photoshop ou Microsoft Visual Studio, sont des noms que nous connaissons pour une raison – ce sont les outils que le monde de l’entreprise utilise. Heureusement, vous pouvez également les exécuter sur un Chromebook.

Parallels pour Chrome est une chose. Ce n’est pas une affaire de consommation (peu importe à quel point nous voulons qu’elle le soit) car vous avez besoin d’un environnement d’entreprise géré pour l’utiliser. Windows dans le cloud sera bientôt une chose, mais encore une fois, il est conçu pour l’entreprise. Ce sont des outils que vous pourrez peut-être utiliser pour le travail afin de pouvoir modifier une brochure ou ouvrir une base de données Access vieille de 30 ans pour modifier l’interface frontale.

Source : Ara Waggoner / Android Central

On ne sait pas comment l’une ou l’autre de ces solutions affectera le nombre de Chromebooks utilisés par les entreprises, grandes et petites. Je prédis qu’il y aura une augmentation notable des ventes des entreprises, mais je ne prétends pas avoir le doigt sur le pouls du monde de l’entreprise. De plus, les Chromebooks sont bon marché par rapport aux utilisable Ordinateurs portables Windows et Apple. Vous en aurez beaucoup plus pour votre argent avec un Chromebook à 400 $ que si vous utilisiez du matériel comparable de quelqu’un d’autre, je m’attends donc à ce que les entreprises qui aiment économiser de l’argent explorent au moins l’idée.

Je dois admettre que j’adore le cloud computing.

Je suis également absolument fasciné par la solution Windows basée sur le cloud de Microsoft. Indépendamment de ce que dit le marketing, ce n’est pas nouveau : les machines virtuelles fonctionnant dans le cloud avec leur propre interface utilisateur existent depuis longtemps. Mais c’est la première fois que Microsoft s’aventure officiellement dans cet espace, et ce sera probablement une excellente solution pour les personnes qui souhaitent et ont besoin de Windows pour travailler et collaborer. Avoir votre ordinateur de travail disponible à partir de votre Chromebook ou de votre iPad pendant que vous êtes allongé sur le canapé le soir est une grosse affaire.

Avoir le même ordinateur disponible pendant la journée de travail de partout avec une connexion Internet est également un gros problème. Je n’en aurai pas beaucoup l’utilité, mais j’espère vraiment que Microsoft entrera à 110% et rendra l’idée plus populaire. Diffuser votre travail n’est pas aussi amusant que diffuser une émission ou un jeu, mais c’est quand même cool si vous y réfléchissez.

J’aime donc l’idée, mais je ne pense pas que ce sera la meilleure solution pour toutes les entreprises. Ce prix pourrait aller à Parallels, du moins à mon avis, et tout cela à cause d’une chose : 💰. Aucune des deux solutions n’est ce que j’appellerais bon marché, mais l’une sera beaucoup moins chère que l’autre. Tout dépend des besoins d’une entreprise.

Je suis aussi un grand utilisateur de Parallels sur mon MacBook.

Parallels est un logiciel que vous achetez une fois (une fois par utilisateur, pour être clair) et que vous utilisez à chaque fois que vous en avez besoin. Une fois qu’il est installé sur votre Chromebook, vous pouvez exécuter Photoshop – quelque chose que tout le monde exprime son intérêt à faire à la fois pour le plaisir et le profit – autant de fois que vous le souhaitez. Vous pouvez également exécuter tous vos autres logiciels Windows uniquement en l’utilisant, et souvent ces programmes s’exécutent mieux qu’ils ne le feraient sur une machine Windows car il se passe beaucoup moins de choses en arrière-plan.

Source : Andrew Myrick / Android Central

Le prix du cloud Windows n’a pas encore été annoncé, mais même s’il est raisonnable, il s’agit toujours d’un abonnement et il supprime le contrôle local. C’est à la fois un plus et un moins, selon votre point de vue. Cela signifie que vous n’avez pas besoin d’un service informatique car l’administration du PC sera presque certainement proposée dans le cadre de l’abonnement. Il est logique pour une petite entreprise de dépenser plus en logiciels pour économiser de l’argent à long terme. Vous connaissez peut-être le panneau de configuration de Windows, mais tout le monde ne l’est pas ou ne veut même pas l’être.

Il n’y a pas de solution unique, même si Microsoft veut qu’il y en ait une.

Cela peut être considéré comme une dépense inutile pour d’autres entreprises, en particulier celles qui ont du personnel de garde pour que les choses se passent bien. Cependant, acheter des ordinateurs portables moins chers, puis dépenser plus chaque mois pour les rendre plus utilisables, n’est pas très rentable. N’oubliez pas non plus que certaines entreprises sont gigantesques et que des dizaines de milliers de personnes utilisent des ordinateurs pour faire leur travail. Des dizaines de milliers de choses peuvent coûter cher.

C’est pourquoi il n’y a pas de solution unique. Certaines entreprises feraient mieux d’acheter des ordinateurs Windows plus chers pour leurs employés. Certains seront mieux servis en utilisant Parallels sur des Chromebooks bon marché. D’autres bénéficieront des instances Windows 365, et un bon nombre combinera probablement tout ce qui précède. Et nous ne pouvons pas oublier que Windows 11 pourrait même rendre les ordinateurs portables Windows bon marché et merdiques qui valent la peine d’être utilisés.

Une chose est sûre : les acheteurs et les décideurs de nombreuses entreprises souhaitent économiser de l’argent et examineront attentivement toutes ces solutions. Lequel gagnera sera une question de savoir qui économise le plus d’argent.

