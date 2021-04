Windows Insider décide quel est le meilleur raccourci de l’histoire de Windows et nous avons déjà un gagnant | La technologie

Les raccourcis clavier sont utilisés par la plupart des utilisateurs de Windows, mais savez-vous lequel est considéré comme le meilleur?

Lorsqu’ils vous apprennent un raccourci clavier, il existe deux options. La première est que vous l’oubliez sur le moment car cela semble inintéressant ou déroutant, mais cela existe aussi la possibilité que vous le voyiez comme particulièrement confortable et que vous commenciez à l’utiliser tous les jours lors de la navigation ou dans votre système d’exploitation.

Windows regorge de raccourcis clavier que tout le monde devrait connaître et certains sont plus répandus qu’on ne pourrait l’imaginer, même s’il y en a les gens qui semblent avoir du mal à lâcher la main de la souris. Certains de ces raccourcis sont avec nous depuis plus d’une décennie et Windows Insider s’est demandé quel était le favori des abonnés de la société.

Presque involontairement, nous utilisons une multitude de raccourcis automatiquement et sans réfléchir, mais quand il s’agit de choisir le favori il y en a beaucoup qui concernent toutes sortes de fonctions et que de temps en temps nous découvrons nos lecteurs.

Au Windows Insider a utilisé le compte Twitter pour décider qui est le plus intéressant et utilisé de Windows et … le gagnant ne surprend personne. Dans cette animation, vous pouvez découvrir:

Ctrl + C est devenu le plus populaire. Le raccourci dont la fonction principale est copier un élément ou du texte Il est largement utilisé dans Windows et est sûrement connu de la plupart des utilisateurs. En deuxième position se trouve le raccourci Alt + Tab, qui sert surtout à changer de fenêtre sans utiliser la souris.

Si vous faites partie de ceux qui n’utilisent aucun type de raccourci, Nous vous recommandons d’oser connaître celles qui existent, car elles vous font gagner du temps. Car si la plupart des professionnels les utilisent, c’est pour une raison très claire: ils sont très utiles.