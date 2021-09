Windows Server 2022 obtient la version générale complète

Microsoft a dévoilé une version générale complète de son logiciel Windows Server 2022 pour les utilisateurs du monde entier.

La version Long Term Servicing Channel (LTSC), offrant dix ans de support, est désormais disponible pour tous les utilisateurs, a confirmé la société.

La version constitue un autre élément clé de Windows 11 avant son lancement plus tard cette année, alors que Microsoft poursuit sa campagne pour mettre à jour toutes ses principales offres logicielles avant la mise à jour de nouvelle génération.

Serveur Windows 2022

Décrit dans un article de blog de Microsoft comme “un grand pas en avant”, le lancement intervient plusieurs jours après que Windows Server 2022 ait apparemment été éjecté dans une version presque secrète de Microsoft.

« Avec Windows Server 2022, les clients peuvent continuer à exécuter leurs charges de travail en toute sécurité, activer de nouveaux scénarios de cloud hybride et moderniser leurs applications pour répondre à l’évolution des besoins de l’entreprise », a noté Bernardo Caldas, vice-président de la gestion des programmes, du système d’exploitation principal et de l’infrastructure Edge chez Microsoft.

Caldas a expliqué comment Windows Server 2022 offre une « sécurité multicouche avancée », y compris des mises à niveau de serveur sécurisées fournies par les partenaires matériels de Microsoft pour aider les clients à renforcer la sécurité de leurs systèmes critiques.

Il existe également une connectivité sécurisée, offrant une sécurité renforcée pendant le transport de données, notamment un cryptage HTTPS plus rapide et plus sécurisé, ainsi qu’un cryptage AES-256 standard de l’industrie avec prise en charge du protocole SMB (Server Message Block).

La nouvelle version concorde également avec la plate-forme cloud Azure de Microsoft, Caldas notant que comme de plus en plus de clients choisissent une approche hybride et multicloud pour aider à transformer numériquement leurs entreprises, Windows Server 2022 peut offrir la connectivité Azure Arc.

Les clients peuvent également profiter d’options d’évolutivité étendues, avec une prise en charge de jusqu’à 48 To de mémoire et 2 048 cœurs logiques s’exécutant sur 64 sockets physiques pour les entreprises dont les cas d’utilisation sont exigeants. Ailleurs, Microsoft note que Windows Server 2022 améliore la compatibilité des applications des conteneurs Windows, prend en charge IPv6 et double pile, et la prise en charge des conteneurs Kubernetes.

Les utilisateurs peuvent télécharger Windows Server 2022 maintenant ou l’essayer sur Azure via le Centre d’évaluation de Windows Server.

