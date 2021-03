Windy City Rehab: Alison Victoria filme de nouveaux épisodes alors qu’un ancien entrepreneur ordonné de payer dans le cadre d’un procès

Selon le dossier de Donovan Eckhardt, il affirme que tous les problèmes juridiques de la série remontent aux « délais de tournage et de production agressifs » de la série, ce qui « a conduit à un thème de gestion de crise constante » alors que ses employés et lui essayaient de terminer. plusieurs projets de construction. Il allègue également que Rehab de Windy City faire croire qu’il a volé de l’argent et faire passer Alison Victoria comme une «victime innocente et inconsciente» est incorrect, et dit qu’elle était «intimement impliquée dans la création de chaque budget» et dans «l’obtention de chaque prêt».

Il n’a cependant pas inscrit Victoria comme défendeur dans l’affaire.