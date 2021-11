Winey Stars — Merlot mon Dieu !

C’est le jour de la dégustation et ces stars à siroter en savourent chaque instant !

Il y a un arôme dans les vignes… et ces connaisseurs célèbres obtiennent des notes florales et amusantes ! Brie Bella fréquente les caves avec sa sœur, Nikki Bella, Vanessa Hudgens sert tout le corps pendant ses vacances en Italie, et Antoni Porowski a un œil pour le bon vin avec des amis dans la Napa Valley.

Dua Lipa, Tamera Mowry, et Kaitlyn Bristowe sont quelques autres visages célèbres célébrant une occasion spéciale avec la compagnie du raisin !

Découvrez les indices et le baril à travers cette galerie d’étoiles de la dégustation de vins !

Branché, branché, Chardonnay !