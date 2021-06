Wing de Google lance une application gratuite pour soulager les vols de drones

TL;DR

Wing a introduit une application OpenSky qui vise à faciliter le vol de drones aux États-Unis. Vous pouvez savoir où vous êtes autorisé à voler et demander une approbation si vous en avez besoin. L’application est gratuite pour les utilisateurs Android et iOS.

Vous avez maintenant besoin d’une licence pour piloter des drones aux États-Unis, mais cela ne signifie pas que ce sera un casse-tête de faire un tour avec votre dépliant robotique. DroneLife et The Verge rapportent que la société de livraison de drones de Google (vraiment, Alphabet) Wing a publié une application OpenSky pour Android et iOS pour rendre les vols légaux beaucoup plus faciles.

Que vous soyez un pilote de drone récréatif ou commercial, l’application OpenSky fournit des informations sur l’espace aérien de la FAA qui indiquent où vous êtes autorisé à voler. Si vous avez besoin d’une approbation (généralement pour les vols commerciaux), vous pouvez demander une autorisation en « quasiment en temps réel » et suivre le processus jusqu’à ce que vous puissiez prendre votre envol. Vous pouvez également planifier et enregistrer des vols.

L’application est déjà utilisée pour les vols de drones en Australie depuis 2019, mais n’avait pas été adaptée aux États-Unis jusqu’à présent.

Il peut sembler étrange que Wing publie une application qu’il n’utilisera probablement pas. Cependant, l’entreprise considère cela comme mutuellement bénéfique. Plus les gens utilisent l’application et pilotent leurs drones en toute sécurité, meilleures sont les conditions pour les opérations de messagerie de drones de Wing. Non pas que vous vous plaigniez nécessairement. Il y a près de 2 millions de drones enregistrés aux États-Unis, et OpenSky pourrait bien vous éviter d’entrer en collision avec l’un d’entre eux.