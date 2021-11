Wingreens lève Rs 124 cr d’Investcorp, Omidyar

Wingreens est une entreprise créée en 2011 et axée sur l’autonomisation des femmes, s’attaquant à une opportunité de marché dans le segment des produits sains qui a été fixée à 1 milliard de dollars en cinq ans par une déclaration de l’entreprise. (Image représentative)

La société d’aliments emballés Wingreens Farms a déclaré lundi avoir levé 124 crores de roupies au cours d’un cycle mené par des investissements alternatifs axés sur Investcorp et l’investisseur d’impact Omidyar Network India. Wingreens est une entreprise créée en 2011 et axée sur l’autonomisation des femmes, s’attaquant à une opportunité de marché dans le segment des produits sains qui a été fixée à 1 milliard de dollars en cinq ans par une déclaration de l’entreprise.

Anju C Srivastava, fondateur et directeur général de Wingreens, a déclaré que l’expérience et les ressources d’Investcorp et d’Omidyar permettront à l’entreprise d’intégrer de nombreuses autres marques d’aliments et de boissons du nouvel âge sur sa plate-forme avec une présence en ligne et hors ligne.

« Nous sommes passionnés par la création d’une entreprise d’aliments et de boissons du nouvel âge qui continue d’étendre son impact social sur le back-end tout en créant des marques passionnantes qui résonnent avec le consommateur millénaire émergent sur le front-end », a déclaré Srivastava.

La société propose actuellement des trempettes fraîches, des jus de fruits (sous la marque RAW Pressery), des collations saines, des sauces et des pâtes à tartiner, des mélanges d’épices, des spécialités de boulangerie, des céréales pour petit-déjeuner, du lait non laitier, des boissons protéinées et d’autres produits biologiques, selon le communiqué, ajoutant il a une stratégie de distribution omnicanal avec une empreinte de vente au détail hors ligne dans plus de 200 villes à travers l’Inde.

« Wingreens s’adresse à un vaste marché qui représente un potentiel et une marge de croissance importants. Avec son modèle commercial durable et l’accent mis sur la fourniture de produits de qualité, la société est un leader incontesté du marché dans tous les segments et jouit d’une solide réputation », a déclaré Gaurav Sharma, partenaire et responsable du capital-investissement indien chez Investcorp India.

Le partenaire d’Omidyar Network India, Siddharth Nautiyal, a déclaré que Wingreens avait été lancé en tant que projet de réseau d’initiatives pour les femmes. Investcorp investit dans les secteurs de la consommation, de la santé, des services financiers et de la technologie, et ses paris passés incluent Intergrow Brands, Bewakoof.com, FreshToHome, Zolo, InCred, Citykart, ASG, NephroPlus, Unilog, Xpressbees et Safari Industries.

