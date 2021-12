Wings Beat The Odds avec 1973 Milestone

Paul Mccartney avait déjà bénéficié d’une décennie de palmarès américains, en tant que Beatles, avec sa femme Linda, et avec Ailes, lorsque le groupe a atteint la première place avec Band On The Run le 13 avril 1974. Mais les circonstances extrêmement difficiles derrière la réalisation du LP – avec des changements de personnel de dernière minute, des difficultés techniques, le vol, la maladie et plus – ont fait le résultat n’en est que plus doux.

Les ailes étaient réduites au noyau de trois membres de Paul, Linda et Denny Laine lorsqu’ils ont commencé à faire l’album à Lagos, au Nigeria. Henry McCullough et Denny Seiwell sont tous deux partis de manière inattendue juste avant le début de l’enregistrement. Le trio a survécu à un accrochage en studio, à un vol au couteau et à de nombreux autres défis pour créer ce qui allait devenir, pour beaucoup, le point culminant de l’ensemble du catalogue Wings.

Band On The Run est entré dans les charts américains juste avant Noël 1973 et a été propulsé non seulement par les critiques approuvant, mais par l’énorme succès du single « Jet ». Puis vint la sortie – à la demande générale, comme le disait la publicité dans la presse – de la chanson titre. Avec sa durée de cinq minutes et ses changements de tempo, c’était peut-être un concurrent peu probable pour être un 45. Mais les stations de radio l’ont lapé, tout comme les consommateurs. Le single a dépassé le Hot 100 et s’est vendu à un million d’exemplaires rien qu’en Amérique.

Sept mois pour faire n°1

Vous pourriez supposer que la sortie de 1973 était un sommet immédiat des charts britanniques. Sorti le 5 décembre, non seulement il est entré à un très modeste n°45 juste avant Noël, mais il n’a atteint le sommet qu’à sa 32e semaine, en juillet 1974. Ensuite, Band On The Run a rattrapé le temps perdu avec un sept -une semaine avant de céder la place n°1 au Album de Mike Oldfield Crête d’Hergest.

The Wings LP a profité de dix semaines supplémentaires dans le Top 10 britannique et a terminé une extraordinaire série ininterrompue de près de deux ans dans les charts britanniques. Il y resta jusqu’en novembre 1975.

Deux ans dans les charts américains

Le premier album de l’album aux États-Unis se situait à un n ° 33 relativement bas, mais il a continué à se développer au cours des premiers mois de 1974. Le 13 avril, avec la chanson titre nouvellement dévoilée en tant que single, Band On The Run a succédé à Greatest de John Denver. Hits comme l’album préféré de l’Amérique. Il a passé quatre semaines non consécutives au sommet et a accumulé plus de deux ans – 116 semaines – sur les best-sellers, de loin la plus longue série de tous les enregistrements post-Beatles McCartney.

Écoutez le meilleur de Paul McCartney & Wings sur Apple Music et Spotify.

« Paul’s Grooves Will Grab You », a déclaré le titre du New York Times pour la critique de Loraine Alterman. « De toute évidence, Band On The Run est un album soigneusement produit », a-t-elle écrit. « Pourtant, McCartney a réussi à rendre les complexités de l’enregistrement multipiste aussi naturelles et fraîches que demain. » Jon Landau de Rolling Stone a admiré la netteté des paroles de l’album. La « sensibilité britannique distinctive de Paul touche maintenant les choses sans s’en inquiéter », a-t-il noté.

