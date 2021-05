Wings for Life World Run 2021 confirmé pour le dimanche 9 mai

La huitième édition de l’événement caritatif mondial, Wings for Life World Run, a été confirmée pour le dimanche 9 mai 2021.

«Nous sommes ravis de confirmer la Wings for Life World Run 2021», a déclaré Colin Jackson, ancien médaillé olympique du 110 m haies pour le Royaume-Uni. «Grâce à notre application, nous allons être complètement indépendants des derniers développements. Nous avons un logiciel que nous développons continuellement depuis cinq ans maintenant. Donc pour nous, une course virtuelle n’est pas du tout un nouveau territoire. »

Il est possible de participer à la Wings for Life World Run avec une application depuis 2015. En plus du suivi en direct ou de la mesure des distances jusqu’à la Catcher Car, il existe également des fonctions de partage de médias sociaux et une expérience audio conçue pour informer, divertir et motiver participants en temps réel. En plus de l’application, il sera possible de participer à 12 courses phares qui seront réparties dans le monde l’année prochaine.

Depuis 2014, la communauté Wings for Life World Run se réunit chaque année en mai pour les moins chanceux qu’eux-mêmes. Les frais d’inscription à l’événement aident à soutenir la Fondation Wings for Life dans son objectif de rendre les lésions de la moelle épinière guérissables. Le mouvement prend de l’ampleur chaque année, jusqu’à présent, un total de 700000 participants de 195 nations se sont inscrits pour les courses et ils ont parcouru un total de 7 millions de kilomètres tout en levant près de 30 millions d’euros à Wings for Life. «Le soutien que nous recevons est tout simplement phénoménal. La Wings for Life World Run est un événement important pour notre fondation. En ces temps d’isolement, nous sommes ravis de réunir à nouveau des gens du monde entier en 2021 pour courir ensemble pour la bonne cause », déclare Anita Gerhardter, PDG de la Fondation Wings for Life.

Lors de la Wings for Life World Run, tous les coureurs et utilisateurs de fauteuils roulants partent exactement à la même heure à 11 h UTC. Ainsi, à Berlin, la course débutera à 13 heures, à Tokyo à 22 heures et à New York à 7 heures. Un autre aspect unique de l’événement – vous courez aussi longtemps que vous le pouvez. Et pas vers une ligne d’arrivée prédéterminée. Comment ça marche? 30 minutes après le tir du pistolet de départ, une Catcher Car commence à se déplacer et à pourchasser les participants. Il prend progressivement de la vitesse et rattrape un participant après un autre jusqu’à ce que le gagnant soit laissé seul. Pour ceux attrapés par le Catcher Car, la course est alors terminée avec succès. En 2020, le vainqueur mondial a pu parcourir un total de 69,92 kilomètres soit 4 heures et 12 minutes avant de se faire prendre.

Peu importe si vous prévoyez de courir 5 kilomètres, 10 kilomètres, un semi-marathon, un marathon ou même plus: de nombreux coureurs et utilisateurs de fauteuils roulants atteignent de nouveaux sommets grâce au format spécial. Beaucoup finissent par établir des meilleures performances personnelles, mais ce n’est pas ce qui compte le plus: tout le monde est un finisseur à la Wings for Life World Run. Et le terrain de départ est plus coloré que dans presque toutes les autres courses. Cela va des athlètes de classe mondiale aux débutants, des 18 ans aux 80 ans, des coureurs aux coureurs en fauteuil roulant: ils sont tous sur la piste ensemble pour une bonne cause. Cet aspect peut être ce qui motive un si grand nombre de participants à participer avec une telle joie année après année – ainsi que le fait que 100% de tous les frais d’entrée sont consacrés à la recherche sur la moelle épinière.

Inscrivez-vous maintenant à la Wings for Life World Run le 9 mai 2021 sur www.wingsforlifeworldrun.com

