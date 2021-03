WINk (WIN) monte en flèche alors que les investisseurs de détail DeFi fuient les coûts élevés du gaz Etheruem

La finance décentralisée a explosé en popularité au cours de l’année écoulée et de nombreux analystes ont désigné « l’été 2020 de DeFi » comme le principal catalyseur des rallyes observés dans Ether (ETH) et Bitcoin (BTC).

Au début, les investisseurs ont pu facilement obtenir un rendement en pourcentage annuel (APY) à 4 chiffres sur un nombre presque infini d’actifs à des prix attractifs sur Uniswap, mais l’activité accrue sur le réseau Etheruem a finalement conduit à des pics insoutenables des frais de gaz et à une grave congestion du réseau. .

Ces frais de gaz qui montent en flèche ont empêché l’investisseur de détail moyen de participer aux interactions de protocole les plus simples telles que l’approbation de jetons ou le jalonnement. Les propositions actuelles d’Etheruem ne fournissent pas de solution immédiate à ces problèmes, ce qui a motivé les investisseurs à rechercher des réseaux non basés sur Ethereum qui offrent une agriculture de rendement et d’autres opportunités DeFi.

Prix ​​moyen du gaz Ethereum. Source: Etherscan

En l’absence de solution simple à l’échelle du réseau pour les frais d’ETH élevés prévus dans un proche avenir, il vaut la peine d’explorer certaines des autres options disponibles sur les réseaux de chaînes de blocs concurrents.

Une de ces options est WINk (WIN), une plate-forme de jeu basée sur Tron (TRX) qui permet aux utilisateurs de jouer, de socialiser et de mettre en jeu des actifs dans plusieurs écosystèmes blockchain grâce à l’utilisation du jeton WIN natif.

Staking multi-actifs à bas frais

L’interaction avec le protocole WINk nécessite un portefeuille Tron avec environ 8 TRX, soit environ 0,48 $ au prix actuel.

Par rapport à 40 $ (ou plus) de frais par transaction sur Ethereum, la possibilité d’effectuer plusieurs transactions sur plusieurs jours pour moins d’un dollar devient assez attrayante pour l’investisseur moyen.

Semblable à de nombreuses plates-formes DeFi, la plate-forme WINk offre de nombreuses opportunités de jalonnement pour les jetons au sein de l’écosystème, y compris TRONbetDice (DICE) et TRONbetLIVE (LIVE), qui permettent aux jetons de gagner une partie des revenus de l’activité qui se déroule dans ces jeux.

Selon le dernier rapport mensuel du projet, les TAEG pour le jalonnement WIN, DICE et LIVE sur le protocole pour le mois de janvier étaient respectivement de 64%, 123% et 137%.

Avec WIN se négociant actuellement à 0,000394 $ et DICE et LIVE à moins de 0,05 $, le faible coût d’entrée et le faible prix du jalonnement et du décollement pourraient être plus attrayants pour l’investisseur de détail moyen par rapport aux valorisations exorbitantes de jetons comme Yearn.Finance (YFI). ) et Aave.

La preuve que les traders ont commencé à remarquer cette opportunité peut être trouvée dans la récente performance des prix de WIN, qui a augmenté de 700%, passant d’un creux de 0,000058 $ le 1er janvier à un sommet de 0,000477 $ le 20 mars grâce à un volume record de 344 millions de dollars. .

Graphique quotidien WIN / USDT. Source: TradingView

Les données VORTECS ™ de Cointelegraph Markets Pro ont commencé à détecter une perspective haussière pour WIN le 18 mars, avant la récente hausse des prix.

Le score VORTECS ™, exclusif à Cointelegraph, est une comparaison algorithmique des conditions historiques et actuelles du marché dérivée d’une combinaison de points de données comprenant le sentiment du marché, le volume des transactions, les mouvements de prix récents et l’activité Twitter.

Score VORTECS ™ (vert) par rapport au prix WIN. Source: Cointelegraph Markets Pro

Comme le montre le graphique ci-dessus, le score VORTECS ™ a enregistré un sommet de 65 à plusieurs reprises le 18 mars et le pop le plus récent à 65 s’est produit environ six heures avant que WIN ne recule de 90%.

L’activité accrue du secteur de la crypto-monnaie en raison de l’exposition générale des investisseurs institutionnels et des grands influenceurs tels qu’Elon Musk et Mark Cuban a permis à l’écosystème de voir un afflux continu de nouveaux utilisateurs cherchant à obtenir un rendement élevé sur des investissements de plus petite taille.

Des projets comme WIN sont bien placés pour capter une partie de cette croissance, car les petits investisseurs recherchent des options en dehors du réseau Ethereum.

Les opinions et opinions exprimées ici sont uniquement celles de l’auteur et ne reflètent pas nécessairement les vues de Cointelegraph.com. Chaque mouvement d’investissement et de trading comporte des risques, vous devez effectuer vos propres recherches lorsque vous prenez une décision.