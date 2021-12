Winner Circle et Grito de Guerra, alliance pour faire plus de boxe en 2022

Le jeune promoteur de Mexico, Ricardo Guzmán, a déjà eu des contacts avec la promotrice Angelina Grito de Guerra, pour faire plus de boxe dans notre pays.

Donner au jeune prospect la projection et son espace est l’objectif principal du jeune promoteur Winner Circle, dirigé par le jeune promoteur Ricardo Guzmán, qui pour l’année 2022 s’associera avec le promoteur Grito de Guerra Promotions, « pour continuer à soutenir l’avenir stars de la boxe », a-t-il expliqué.

Ce qui précède a été révélé après un récent voyage que le petit-fils du regretté manager Lorenzo López a fait à Nuevo Vallarta, Nayarit, où il a rencontré des promoteurs de Los Angeles, Californie.

César García y Sergio Estrada son los encargados de Grito de Guerra Promotions, y expresaron su beneplácito por la forma de trabajo de Ricardo Guzmán “y vamos a platicar para que en el 2022 hagamos funciones con un mínimo o varias funciones, pero si vemos un futuro avec eux. Ricardo Guzmán a fait un travail très professionnel », a déclaré César García.

Comme le promoteur du Cercle des Vainqueurs du CDMX, le promoteur des boxeurs Angelina, ils ont la même philosophie de travail.

« Nous voulons développer des boxeurs américains et mexicains. Amenez-les combattre au Mexique. Nous avons également une source de boxeurs d’Amérique centrale et du Sud. Qu’il y ait des affrontements entre ces nationalités qui le rendront plus attractif, et que ce soit un marché attractif », a-t-il déclaré.

Il est prévu que Bahía de Banderas, Nayarit, soit le lieu de présentation des cartes internationales de boxe et qui plaira au public.

