Winners Network annonce le lancement d’une plateforme de récompenses, rapproche les utilisateurs de la blockchain

Winners Network, un écosystème blockchain qui relie les systèmes de points innovants et les programmes de fidélisation de la clientèle traditionnels dans une chaîne de valeur unique, a lancé une plate-forme de fidélité et de récompenses pour combler le fossé entre la blockchain et les points de contact des consommateurs basés sur le Web, a appris Invezz dans un communiqué de presse .

Le programme d’incitation unique vise à rassembler plusieurs programmes de fidélisation de la clientèle dans un seul écosystème en réseau. La vente du jeton WINS des gagnants et le lancement de la plate-forme permettront au réseau d’encourager les participants à travers le paysage du jeu, des récompenses, de la blockchain et de la fidélité des commerçants.

Optimisation de l’interaction entre les points de contact critiques des consommateurs

L’extension du navigateur de récompenses de l’écosystème offrira une expérience d’accumulation transparente et agnostique, consolidant et rationalisant les interactions sur de nombreux points de contact critiques basés sur la valeur. Trois d’entre eux sont DeFi, Ecommerce et Gaming.

L’écosystème et l’extension de votre navigateur entraîneront des transferts de valeur inter-chaînes et faciliteront une expérience transparente dans l’écosystème en pleine croissance du Web 3.0. Ils connecteront également l’activité des utilisateurs hors chaîne avec des récompenses en chaîne et des protocoles de suivi.

Un incentive par des points de fidélité

Grâce aux sites Web de commerce électronique, les acheteurs seront incités avec des systèmes de récompense et des points de fidélité. Le module complémentaire de navigateur Winners Network permettra aux acheteurs de gagner des points WN Gold Rewards.

Permettre aux joueurs de gagner et de collecter des actifs basés sur le jeu

En fournissant une solution multi-écosystème complète, l’extension de navigateur Winners Network permettra aux joueurs de gagner, collecter et convertir les actifs gagnés dans le jeu en jeton $ WINS. Le réseau et son jeton seront les premiers à permettre aux fermes de performance, aux rampes de lancement de primes DeFi et à d’autres plates-formes similaires de se croiser avec des projets non basés sur la blockchain.

Le co-fondateur de Winners Network, Walter Minhoto, a commenté le caractère unique de l’écosystème de Winners :

L’industrie de la crypto-monnaie propose de nombreux programmes de récompenses et d’incitations, mais il s’agit généralement de jardins clos et clos qui sont principalement conçus pour encourager la participation au sein de leurs propres réseaux. Il n’y avait pas de programme de primes qui fonctionnait dans plusieurs contextes. La seule façon dont un écosystème moderne de fidélité et de récompenses fonctionne vraiment est que cette structure utilise la cryptographie et le fasse de manière agnostique. Winners Network ouvrira un monde de choix aux consommateurs et leur offrira des récompenses pour leur participation à un large éventail d’environnements basés sur la fidélité.

Le poste Winners Network annonce le lancement de la plateforme de récompenses, rapproche les utilisateurs de la blockchain apparue en premier sur Invezz.