Winnie l’ourson et Bambi font partie des œuvres qui entreront dans le domaine public en 2022

Le premier jour de 2022 a non seulement commencé par une nouvelle étape pour beaucoup d’entre nous, pleine de nouveaux objectifs et résolutions, mais aussi la Journée du domaine public, où des œuvres précédemment protégées par le droit d’auteur sont entrées dans le domaine public. Cela signifie qu’à partir de cette date ils peuvent être partagés, publiés et adaptés, sans payer de redevances.

Selon le Centre universitaire Duke pour l’étude du domaine public, les œuvres initialement publiées en 1926 sont maintenant dans le domaine public aux États-Unis. Ceux-ci vont de livres, films, compositions musicales et grâce à la loi sur la modernisation de la musique de 2018, environ 400 000 enregistrements sonores d’avant 1923 entreront également ici. Parmi ceux-ci, les travaux de groupes tels que Le groupe de Sousa, dirigée par John Philip Sousa, ainsi que celles de bert williams, le premier artiste noir à jouer un rôle principal à Broadway.

« Pour nous, ces enregistrements fournissent une capsule temporelle auditive, un moyen de capturer des fragments du passé », a-t-il déclaré. Jennifer Jenkins, directeur de ce centre dans un article publié samedi. « Vous pouvez chercher des pop stars de Billy Murray à Harry Lauder, ou écouter les marches de John Phillip Sousa. Mais vous pouvez aussi jeter un œil à la politique de l’époque », a-t-il ajouté.

Voici une liste de quelques-unes des œuvres qui sont maintenant dans le domaine public :

Livres

« Winnie-the-Pooh » de AA Milne, le premier livre d’histoires avec les personnages de Winnie-the-Pooh, Porcinet, Bourriquet, Lapin, Kanga, Roo, Owl et Christopher Robin. Les personnages introduits dans des histoires ultérieures, comme Tigrou, n’entreront dans le domaine public qu’en 2024.



« Bambi, une vie dans la forêt » de Felix Salten, le roman original qui a servi de base au film d’animation de 1942, « Bambi », produit par Disney.



« Sept piliers de la sagesse » de TE Lawrence, l’autobiographie qui a servi de base au film primé aux Oscars en 1962, « Lawrence d’Arabie ».



« Le soleil se lève aussi » d’Ernest Hemingway, son premier roman publié.



« The Weary Blues » de Langston Hughes, son premier recueil de poèmes.



« Soldiers’ Pay » de William Faulkner, son premier roman publié, bien qu’il y ait un débat quant à savoir s’il s’agissait du premier roman que Faulkner avait écrit.



« Enough Rope » de Dorothy Parker, son premier volume de poésie publié.

Films

« Moana » de Robert J. Flaherty à ne pas confondre avec le film Disney du même nom.



« Le fils du cheikh » de George Fitzmaurice, la suite du film muet du film de 1921, « Le cheikh ».



« Faust » de FW Murnau, une adaptation au cinéma muet de la pièce de Goethe du même nom.

Compositions musicales

« Les hommes préfèrent les blondes » par Irving Berlin



« Snag it » de Joseph ‘King’ Oliver



« Bye Bye Black Bird » de Ray Henderson et Mort Dixon



« Black Bottom Stomp » de Ferd ‘Jelly Roll’ Morton



« Quelqu’un pour veiller sur moi » de George et Ira Gershwin



« Nessun Dorma » de « Turandot » de Giacomo Puccini, Franco Alfano, Giusseppe Adami et Renato Simoni



« Are You Lonesome To-Night » de Roy Turk et Lou Handman



« Quand le rouge, Red Robin Comes Bob, Bob, Bobbin ‘Along » par Harry Woods



« Ke Kali Nei Au (En attente de vous) » de Charles E. King

Enregistrements sonores

« My Man » et « Second Hand Rose » de Fanny Brice



« Le conte du bourdon » de Jules Levy



« Nobody », « Let It Alone » et « Everybody Wants a Key to My Cellar » de Bert Williams



« Too Much Mostard » par l’Orchestre de la Société Européenne



« The Star Spangled Banner », « Semper Fidelis » et bien d’autres marches du Sousa Band.