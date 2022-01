Winnie-the-Pooh et les premiers enregistrements sonores entrent dans le domaine public

Crédit photo : Annie Spratt

Winnie-the-Pooh et d’autres enregistrements sonores de 1926 sont maintenant dans le domaine public aux États-Unis.

Duke University a publié la liste complète des œuvres entrant dans le domaine public cette année. En plus des livres, films et autres compositions habituels, 400 000 premiers enregistrements sonores sont entrés dans le domaine public dans le cadre de la loi de 2018 sur la modernisation de la musique. Cette loi a normalisé la façon dont les premiers enregistrements sonores sont traités en vertu de la loi sur le droit d’auteur. Le 1er janvier était la date fixée pour la fin des protections du droit d’auteur pour les enregistrements publiés avant 1923.

« Nous parlons de chaque enregistrement sonore antérieur à 1923, de l’avènement de la technologie d’enregistrement sonore jusqu’aux débuts du jazz et du blues », explique Jennifer Jenkins, directrice du Center for the Study of Public Domain à l’Université Duke. « Il existe des enregistrements de chansons sur le droit de vote des femmes, par exemple « Elle est assez bonne pour être la mère de votre bébé et elle est assez bonne pour voter avec vous ».

Jenkins dit que le trésor d’enregistrement désormais public comprend de nombreuses chansons sur la prohibition. L’un est de Bert Williams, la première star afro-américaine de Broadway à avoir un rôle principal à Broadway.

La chanson s’intitule « Tout le monde veut une clé de ma cave ». Un enregistrement de « Crazy Blues » de Mamie Smith est également inclus. Elle a été l’une des premières chanteuses afro-américaines à enregistrer le blues et sa voix s’y prête parfaitement, au diable l’enregistrement.

La loi sur la modernisation de la musique a remplacé une extension du droit d’auteur de 20 ans adoptée en 1998.

Cette loi était largement considérée comme une mesure de protection pour Disney, puisque les premiers dessins animés de Mickey Mouse entreront dans le domaine public en 2024. En ce qui concerne Winnie l’ourson, Disney détient toujours certaines marques de commerce. Mais le public peut désormais réimprimer le livre original, l’adapter en pièce de théâtre ou en film, écrire une suite, ou utiliser l’apparence et les traits de ses personnages.