Winnie-the-Pooh et les premiers enregistrements sonores entrent dans le domaine public

Winnie-the-Pooh d’AA Milne, The Sun Also Rises d’Ernest Hemingway et d’autres livres, films et compositions de 1926 entrent aujourd’hui dans le domaine public aux États-Unis. Les œuvres sont désormais « libres pour tous de copier, de partager et de s’appuyer sur », selon le Centre pour l’étude du domaine public de Duke, qui suit les documents protégés par le droit d’auteur qui deviendront publics chaque année.

Cette année, la liste habituelle de livres, de films et de compositions s’accompagne d’un bonus de taille : un trésor d’environ 400 000 premiers enregistrements sonores. Une loi récente, la Music Modernization Act de 2018, a normalisé la façon dont les premiers enregistrements sonores sont traités en vertu de la loi fédérale sur le droit d’auteur. Dans ce cadre, il a fixé aujourd’hui la date à laquelle les protections du droit d’auteur prendraient fin pour les « enregistrements publiés pour la première fois avant 1923 ».

« L’avènement de la technologie d’enregistrement du son jusqu’aux débuts du jazz et du blues »

Les enregistrements incluent « tout depuis l’avènement de la technologie d’enregistrement sonore jusqu’au début du jazz et du blues », a récemment déclaré à NPR Jennifer Jenkins, directrice du centre du domaine public de Duke. Les enregistrements comprennent des œuvres d’Ethel Waters, Mamie Smith et The Sousa Band, entre autres.

Jusqu’à il y a quelques années, une extension du droit d’auteur de 20 ans avait empêché des œuvres supplémentaires d’entrer dans le domaine public. Adoptée en 1998, la loi était largement considérée comme une mesure de protection pour Disney, car les premiers dessins animés de Mickey Mouse, sortis en 1928, n’étaient qu’à quelques années de la fin du droit d’auteur. Ceux-ci devraient désormais entrer dans le domaine public en 2024 – tant qu’il n’y aura pas une autre mise à jour de dernière minute de la loi.

Le lot de cette année commence déjà à ajouter quelques complications pour Disney. Winnie-the-Pooh et Bambi, A Life in the Woods de Felix Salten sont tous deux tombés dans le domaine public aujourd’hui. Disney conserve toujours les droits d’auteur sur ses nouvelles œuvres et adaptations (et, comme le souligne Jenkins, Disney détient également des marques déposées). Mais le public est désormais libre de réimprimer le livre original, de l’adapter en pièce de théâtre ou en film, d’écrire une suite ou d’utiliser l’apparence et les traits de n’importe lequel de ses personnages, selon Jenkins.

Vous pouvez désormais faire tout cela « sans avoir à demander une licence à Disney », écrit Jenkins. « C’est ainsi que le domaine public soutient la créativité. » (Mais attention : Tigrou n’a été présenté que quelques années plus tard, donc ce personnage appartient toujours à Disney.)

Cependant, les remixeurs peuvent toujours avoir du mal à naviguer dans le contrôle de Disney sur la marque et les travaux ultérieurs. Jenkins a tout un travail pour explorer comment cela pourrait se dérouler et expliquer comment les marques ne sont pas autorisées – ou, du moins, ne sont pas censées être autorisées – à utiliser une marque pour empêcher les gens d’accéder aux propriétés du domaine public.

Donc, ce que nous voyons les remixeurs tenter (et s’en tirer) au cours des deux prochaines années en ce qui concerne Pooh et ses amis pourrait être un aperçu de la façon dont Disney réagira lorsque le premier droit d’auteur de Mickey Mouse expirera dans quelques années seulement.