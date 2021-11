Winsome Sears abandonne Jemele Hill avec une réponse parfaite à la revendication de « suprématie blanche » – RedState

Winsome Sears a remporté le siège du lieutenant-gouverneur en Virginie depuis environ un jour maintenant et elle se fait déjà un nom national.

Hier soir, elle a secoué la maison avec un formidable discours de victoire au cours duquel elle a dit qu’elle était l’incarnation du rêve américain et a mené un chant joyeux de « USA ! ETATS-UNIS! »

Félicitations @WinsomeSears 🎉 #USA pic.twitter.com/vjIvynHhcT – Dieu, nous avons besoin de toi maintenant (@realerinl) 3 novembre 2021

Sears a mis un coup de marteau au récit raciste des démocrates, non seulement à propos de la course de Virginie, mais aussi des absurdités qu’ils poussent à l’échelle nationale. Elle s’est attaquée aux médias – en lançant un défi à Joy Reid qui a accusé les républicains d’être « dangereux pour notre sécurité nationale » et de pousser le « nationalisme blanc doux » qui mène aux « trucs hardcore ».

Le lieutenant-gouverneur de Virginie élu Winsome Sears appelle Joy Reid pour avoir déclaré que le GOP attise le nationalisme blanc : « Je souhaite que Joy Reid m’invite dans son émission. Voyons si elle est assez femme pour faire ça. J’irais en un clin d’œil… Renseignez-vous sur vos faits et venez me parler » pic.twitter.com/mZBpiDC7WF – X Strategies LLC (@XStrategiesLLC) 3 novembre 2021

Sears a également fait un peu plus à faire dans ces récits démocrates.

.@WinsomeSears : « Nous encadrons trop de problèmes en termes de race. Il continue de nous diviser. Les politiciens l’utilisent comme un outil à cause des choses qui nous sont arrivées historiquement pour faire avancer… leurs objectifs néfastes… je détruis tous les récits sur la race. pic.twitter.com/miWoZOPq2y – Curtis Houck (@CurtisHouck) 3 novembre 2021

Mais ce n’était pas tout. Sears a également publié une excellente réponse à l’écrivain de gauche enragé Jemele Hill, qui a de nouveau poussé que d’une manière ou d’une autre, ce qui s’était passé était une question de suprématie blanche. Remarquez qu’ils n’expliquent jamais comment c’est, mais il s’agit de diaboliser l’Amérique et les Américains. C’est drôle, cependant, les électeurs n’aiment pas ça et c’est le résultat.

Nous supplions de différer. https://t.co/2MDhbQNbMH pic.twitter.com/vOU1vmD8AX – Équipe Winsome Sears (@WinWithWinsome) 3 novembre 2021

« Ce n’est pas le message, les amis », a tweeté Hill. « Ce pays aime tout simplement la suprématie blanche. »

« Nous ne sommes pas d’accord », a répondu l’équipe Winsome avec une photo d’elle tenant un fusil.

Bravo, l’équipe Winsome !

Les démocrates ne prennent pas la peine d’expliquer comment ces électeurs racistes « suprémacistes blancs » de Virginie ont voté pour un lieutenant-gouverneur noir et un procureur général hispanique. Ils sautent juste sur toute cette réalité.

D’une certaine manière, je pense que Hill n’a pas reçu le message avant. Mais Sears lui a certainement donné une conversation là-bas. Hill est contrarié par les démocrates qui ont perdu un gouverneur blackface. Elle est contrariée que la première femme noire à remporter un poste à l’échelle de l’État ait été élue. C’est quelque chose que l’on pourrait penser que Hill célébrerait. Mais en attaquant le GOP, Hill a exposé comment son objection n’a rien à voir avec le racisme et tout à voir avec la politique. Elle utilise simplement le racisme comme un club pour frapper les gens pour garder les démocrates au pouvoir.

Mais cette tactique usée a peut-être finalement été balayée par la vague rouge la nuit dernière.