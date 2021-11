Winsome Sears est là pour dire que ce n’est pas 1963

On ne saurait trop insister sur l’importance de la victoire du lieutenant-gouverneur élu de Virginie Winsome Sears. Mais sa victoire est significative non seulement parce qu’elle est une femme noire et la « première » de sa race et de son sexe à occuper le poste de lieutenant-gouverneur en Virginie, mais aussi parce qu’elle a été décrite comme une antiraciste. Sears n’adhère pas au statut de victime qui caractérise le point de vue du Parti démocrate sur les personnes de couleur.

En elle discours de victoire, elle a dit: « Je vous dis que ce que vous regardez, c’est le rêve américain. »

Je me souviens avoir vu des racistes blancs se moquer d’étudiants noirs intégrant un lycée dans l’Arkansas et une université dans le Mississippi. La semaine dernière, la polarisation s’est inversée, l’amour remplaçant la haine. Sears se tenait sur une scène avec son mari et ses deux filles et a été acclamée par une foule qui comprenait de nombreux blancs à Richmond, autrefois la capitale de la Confédération.

Elle a raconté son histoire personnelle : « Quand mon père est arrivé dans ce pays (de la Jamaïque) le 11 août 1963, il est arrivé à l’apogée du mouvement des droits civiques. … Je lui ai dit que c’était une si mauvaise période pour nous, pourquoi es-tu venu, et il a dit : « parce que l’Amérique était l’endroit où se trouvaient les emplois et les opportunités ». Et il est venu avec seulement 1,75 $, a pris n’importe quel travail qu’il pouvait trouver et s’est mis à l’école. … Il est venu me chercher quand j’avais six ans.

Sears a dit quand elle a rejoint le Corps des Marines. elle était toujours citoyenne jamaïcaine, « mais ce pays a tellement fait pour moi que j’étais prêt à mourir pour ce pays ».

Elle a ensuite enfoncé un pieu au cœur de l’appel des démocrates au racisme, à la discrimination et à la victimisation que le parti vend aux Noirs depuis des générations : « Il y en a qui veulent nous diviser, et nous ne devons pas laisser cela arriver. Ils voudraient nous faire croire que nous sommes de retour en 1963. Elle a ensuite baissé le marteau sur les progrès réalisés depuis : « On peut vivre où l’on veut. On peut manger où l’on veut. Nous possédons les fontaines à eau. Nous avons eu un président noir élu, pas une, mais deux fois, et ici j’en suis la preuve vivante. » Elle aurait pu ajouter que Virginia avait précédemment élu un gouverneur noir, Douglas Wilder, un démocrate.

À quand remonte la dernière fois qu’un politicien démocrate moderne a parlé comme Winsome Sears ? Voici un modèle pour tout le monde, pas seulement pour les minorités : une famille intacte ; un sens du devoir envers l’Amérique et un amour pour l’Amérique ; une solide éthique de travail; et un refus de permettre à l’aversion des autres de vous empêcher de poursuivre le rêve américain.

du câble commentateurs de nouvelles a affirmé que le balayage républicain en Virginie (les républicains ont également repris la Chambre des délégués) était dû au fait que les racistes blancs ont voté en grand nombre. New York Times le chroniqueur Charles Blow a blâmé «l’anxiété raciale». En plus du profil de Sears, le nouveau procureur général, républicain Jason Miyares, sera le premier Latino de l’État dans ce bureau. Cette charge ne vole plus.

Winsome Sears est le pire cauchemar de la gauche. Elle est la preuve que n’importe qui peut réaliser ses rêves en Amérique s’il suit le bon chemin. Elle et le gouverneur élu Glenn Youngkin sont également ouverts sur leur foi chrétienne, tandis que le Parti démocrate est de plus en plus le foyer de progressistes laïcs. La foi sérieuse joue bien dans les zones rurales et au cœur du pays, d’autant plus que la culture d’annulation, l’éveil et la théorie critique de la race sont imposées aux électeurs conservateurs.

Le mot « séduisant» signifie « douce ou innocemment charmante ; gagnant; engageant. » Sears est les trois. Elle est rejointe par d’autres gagnants avec des histoires similaires de surmonter des obstacles. Le sénateur Tim Scott (R-SC) et le juge Clarence Thomas sont deux des plus connus. Winsome Sears s’ajoute à un nombre croissant de personnes qui refusent de laisser les opinions négatives des autres les empêcher d’atteindre leurs objectifs.

Il y en aura plus à mesure que les gens de couleur réaliseront qu’ils ont été vendus comme un mensonge par la gauche et que l’avenir – leur avenir – leur appartient et à personne d’autre.