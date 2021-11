Winsome Sears et l’hôte de CNN discutent de la «sémantique» de l’enseignement de la théorie critique de la race dans les écoles de Virginie

Le lieutenant-gouverneur élu Winsome Sears s’est disputé dimanche avec l’animatrice de CNN Dana Bash sur l’existence de la théorie critique de la race (CRT) dans les écoles de Virginie.

Avec sa victoire aux côtés du gouverneur républicain élu Glenn Youngkin, Sears est la première femme de couleur à être élue dans tout l’État de Virginie. Elle s’oppose au CRT, qui part du principe que les institutions américaines sont intrinsèquement racistes, et s’est souvent prononcée sur le sujet. Bash a défié son invitée au sujet de l’enseignement controversé, affirmant que cela ne faisait pas partie du programme scolaire de Virginie. Sears, qui siégeait auparavant au conseil d’administration de Virginia, a repoussé cette évaluation.

« Eh bien, permettez-moi de revenir en arrière, je vous prie de ne pas être d’accord sur le fait que le CRT n’est pas enseigné », a déclaré Sears.

« Je n’ai pas dit ça, » interrompit Bash. « Je viens de dire que ce n’est pas dans le programme, juste pour être clair. »

« Non, non, non, non, cela fait partie du programme », a répondu Sears. « C’est tissé à l’intérieur et à l’extérieur du programme d’études. »

Amy Carney prend la parole lors d’une manifestation contre la théorie critique de la race enseignée au Scottsdale Unified School District avant une réunion du conseil scolaire numérique au Coronado High School de Scottsdale le 24 mai 2021. (.)

À titre de preuve, Sears a déclaré en 2015 que le conseil d’État de l’éducation de l’ancien gouverneur Terry McAuliffe disposait d’informations sur la façon d’enseigner la CRT. Et la recherche a montré que l’expression théorie critique de la race est présentée sur le site Web du ministère de l’Éducation de Virginie, et le ministère a recommandé du matériel de lecture qui instruit les enseignants à « embrasser » la théorie.

« Alors », a déclaré Sears, « c’est de la sémantique. »

« Ce que nous voulons dire et ce que le gouverneur élu Youngkin a dit, c’est que toute l’histoire doit être enseignée, le bon, le mauvais et le laid », a poursuivi Sears. Surtout, a-t-elle dit, parce que beaucoup « n’apprennent pas de l’histoire et continuent à répéter les mêmes erreurs ».

« Mon Dieu, quand l’éducation est-elle devenue un gros mot chez les Noirs ? » Sears a demandé plus tard. « Non, nous allons avoir un bon système d’éducation. Il va représenter tout le monde. Et je vais aider à y parvenir. L’éducation a sorti mon père de la pauvreté quand il est venu en Amérique avec seulement 1,75 $. L’éducation m’a élevé parce que je dois trouver ma propre voie dans ce monde, et l’éducation nous élèvera tous. »

Winsome Sears célèbre sa victoire dans la course au poste de lieutenant-gouverneur lors d’une soirée électorale à Chantilly en Virginie, le 3 novembre 2021. (REUTERS/ Jonathan Ernst)

L’éducation a été considérée comme un problème majeur pour les parents lors des élections au poste de gouverneur de Virginie. Pendant des semaines, des parents inquiets ont confronté les conseils scolaires locaux au sujet de l’utilisation de matériel graphique en classe, ainsi que de l’emploi potentiel de CRT.

Les analystes politiques ont attribué la passion des parents à la victoire de Youngkin sur McAuliffe, en particulier après que le démocrate a déclaré lors de leur débat que les parents ne devraient pas avoir beaucoup à dire sur l’éducation de leurs enfants. Ce commentaire, ont déclaré certains électeurs aux réseaux d’information libéraux, a sans aucun doute « blessé » sa campagne.

Depuis sa victoire, Sears s’est retrouvée à devoir se défendre contre quelques experts des médias libéraux. Lorsque Joy Reid de MSNBC a déclaré que les républicains étaient « dangereux » et alimentaient « une sorte de nationalisme doux et blanc » après les élections en Virginie, Sears l’a mise au défi de l’inviter dans son émission pour un véritable débat.

Glenn Youngkin fait un geste lors d’un rassemblement Loudoun Parents Matter à Leesburg, Virginie, le 1er novembre 2021. (REUTERS/Elizabeth Frantz)

Sears a également critiqué les médias pour la façon dont ils ont couvert le procès de Kyle Rittenhouse dans son interview avec Bash, affirmant que certains « sont complices » d’avoir déclaré l’adolescent coupable lors de la fusillade d’août 2020 à Kenosha, dans le Wisconsin, avant même que la défense ne présente son cas.