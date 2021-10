Winston Churchill a utilisé Shakespeare pour changer le monde

Winston Churchill (Bibliothèque du Congrès)

Plus que tout autre auteur, le poète de Stratford a informé les écrits de l’imposant homme d’État britannique, leader politique et lauréat du prix Nobel.

L’hommage le plus important qu’un être humain puisse rendre à un poème ou à un morceau de prose qu’il aime vraiment est de l’apprendre par cœur. Pas par cerveau, par cœur. . . .Ce que vous savez par cœur, les salauds ne peuvent pas le toucher.

—George Steiner Utilisez votre mémoire ! Ce sont ces graines amères seules qui pourraient germer et pousser un jour.

—Alexandre Soljenitsyne Soyez prêt.

—Devise, Boy Scouts of America

Alors le brave Horace parla,

Le Capitaine de la Porte :

« A tout homme sur cette terre

La mort arrive tôt ou tard.

Et comment l’homme peut-il mieux mourir

Que de faire face à de terribles chances,

Pour les cendres de ses pères,

Et les temples de ses dieux.

Bien que les paroles de The Lays of Ancient Rome de Thomas Babington Macaulay évoquaient des images d’un passé brumeux, vêtu de robes et de piliers, c’était l’élocution du jeune Winston Churchill qui était électrisante. Debout devant le comité de l’école de Harrow, Churchill a parfaitement raconté l’histoire d’Horatius, le noble capitaine qui défendrait physiquement la ville contre les assauts de la puissante armée étrusque. À la fin de sa présentation fière, sinon provocante, une salle stupéfaite a hurlé d’applaudissements alors que Churchill a reçu le prix de déclamation.

Dès son plus jeune âge, Churchill était amoureux de la parole écrite et parlée. Si le latin était une forme de torture certaine pour le jeune Britannique, l’anglais était indispensable. La langue de son père britannique et de sa mère américaine, de son bien-aimé Shakespeare et de l’empire incessant était un motif de grande félicité et de solennité. Churchill a réfléchi :

Naturellement, je suis biaisé en faveur des garçons qui apprennent l’anglais. Je leur ferais tous apprendre l’anglais : et puis je laisserais les plus intelligents apprendre le latin par honneur et le grec par friandise. Mais la seule chose pour laquelle je les fouetterais, c’est de ne pas connaître l’anglais. Je les fouetterais fort pour ça.

Pendant son service militaire en Inde, Churchill s’est retrouvé à endurer des heures de monotonie atroce. Ne voulant pas perdre un temps précieux à jouer aux cartes ou à faire la sieste pendant les journées indiennes interminables et étouffantes, il supplia sa mère de lui envoyer des cartons de livres, qu’il dévora aussitôt. Les douze volumes d’Histoires anglaises de Macaulay et les huit volumes de Gibbon, The Decline and Fall of the Roman Empire, ont été méticuleusement répartis dans ses heures d’ouverture, et bientôt il lisait Adam Smith, Charles Darwin, Platon et Henry Hallam L’histoire constitutionnelle de l’Angleterre. Désireux de suivre les traces parlementaires de son père conservateur, Churchill a même demandé 27 volumes du Registre annuel (datant du gouvernement Disraeli) à partir desquels il pourrait lire les projets de loi de la Chambre des communes, résumer leurs propositions et élaborer des arguments écrits éloquents (et voix) pour ou contre. Cette période d’auto-éducation intense Churchill a surnommé «l’Université de One». Cela solidifierait son amour de toujours pour la lecture. « Si vous ne pouvez pas lire » tous vos livres, ronronna Churchill,

en tout cas les manipuler et, pour ainsi dire, les caresser. Regardez-les. Qu’ils s’ouvrent où ils veulent. Lisez la première phrase qui arrête l’œil. Puis tournez-vous vers un autre. Faites un voyage de découverte, en prenant des sondages sur des mers inconnues. Remettez-les sur vos étagères de vos propres mains. Disposez-les selon votre propre plan, de sorte que si vous ne savez pas ce qu’ils contiennent, vous sachiez au moins où ils sont. S’ils ne peuvent pas être vos amis, qu’ils soient en tout cas vos connaissances.

Dans les ouvrages traitant de l’influence de la littérature sur Churchill (Churchill’s Literary Allusions, The Literary Churchill) ainsi que selon les découvertes des éminents historiens de Churchill Martin Gilbert, William Manchester, Andrew Roberts et Richard Langworth, Churchill avait un amour profond et durable pour Shakespeare. Shakespeare, en fait, est le principal auteur anglais – sans exception – auquel Churchill fait référence dans ses essais, livres et discours. Parmi ses favoris figurent Hamlet, Richard III et le roi Jean.

En 1944, alors que le sort de la Seconde Guerre mondiale commençait à tourner pour les Alliés, Churchill était exubérant en apprenant que Laurence Olivier et Filippo Del Giudice s’associaient pour produire un long métrage en couleur d’Henri V de Shakespeare. Le premier ministre a insisté sur le fait qu’Henry V était « une lueur de splendeur dans l’histoire sombre et troublée de l’Angleterre médiévale », ajoutant que « Henry a conduit la nation loin de la discorde interne vers la conquête étrangère. Il avait le rêve et peut-être la perspective de mener toute l’Europe occidentale dans le haut championnat d’une croisade. À la veille de l’invasion top secrète du jour J, quelle meilleure histoire que Henry V de Shakespeare pour raconter le monde d’une nation britannique opprimée, en proie aux troubles et à l’incertitude, confrontée à la puissance rugissante d’une nation hautaine, bien nourrie, bien… financé l’armée française dans une bataille historiquement cruciale. . . et gagner ? Shakespeare, du point de vue de Churchill, avait déjà prédit le résultat.

Même après la guerre et dans les années crépusculaires de Churchill, le grand homme chérissait Shakespeare. Richard Burton raconte l’histoire bien connue de sa rencontre en 1953 avec le premier ministre turbulent et héros de guerre de 79 ans alors que Burton jouait Hamlet à l’Old Vic à Londres. « Il était là », se souvient Burton,

assis au premier rang, littéralement à bout de bras. J’ai entendu ce genre de grondement sourd et tonitruant dans les étals et je me suis demandé ce que cela pouvait être. Et c’est Churchill qui a parlé chaque ligne avec moi. C’était assez déconcertant alors j’ai essayé de le secouer. je suis allé vite; je suis allé lentement; J’ai reculé ; Je suis allé sur les bords, mais le vieil homme me rattrapait tout le temps. Et, bien sûr, Hamlet est si long qu’ils y ont coupé trois quarts d’heure. Chaque fois qu’il y avait une coupure, il y avait une énorme explosion dans la stalle [from Churchill] — vous auriez pensé que j’étais Hitler !

« Il connaissait chaque jeu absolument à l’envers. » Burton dira plus tard. « Il connaît peut-être intimement une douzaine de pièces de Shakespeare.

Alors que Churchill pouvait frissonner ou pleurer (et Churchill était un pleureur) devant le tourbillon du drame shakespearien, sa connaissance intime du Barde n’était pas simplement récréative. C’était formateur. L’esprit et le culot, l’agonie et l’extase de l’expérience humaine racontée dans un anglais immaculé ont été tissés dans le tissu de Churchill lui-même. Certes, sans les grandes histoires écrites par Macaulay et Gibbon, Churchill n’aurait pas offert le même style épique. Mais sans Shakespeare, Churchill n’aurait probablement jamais galvanisé les masses avec des phrases telles que «Je n’ai rien à offrir que du sang, du labeur, des larmes et de la sueur» ou «Jamais dans le domaine des conflits humains, tant de gens n’ont autant dû à si peu », ou « Tenons-nous donc fermement à nos devoirs, et supportons-nous que, si l’Empire britannique et son Commonwealth durent mille ans, les hommes diront encore : « C’était leur plus belle heure. au lendemain de la guerre et pressé par ses collègues sur la façon dont l’histoire le traiterait, Churchill a plaisanté avec une étincelle dans les yeux : « L’histoire sera gentille avec moi, car j’ai l’intention de l’écrire. » Peu de temps après, Churchill a fait exactement cela, en écrivant une série magistrale en six volumes sur la Seconde Guerre mondiale.

En 1953, Winston Churchill a reçu le prix Nobel de littérature « pour sa maîtrise de la description historique et biographique ainsi que pour son brillant discours dans la défense des valeurs humaines exaltées ». Lors du discours de présentation, l’écrivain suédois Sigfrid Siwertz du comité Nobel a déclaré que « les réalisations politiques et littéraires de Churchill sont d’une telle ampleur qu’on est tenté de le présenter comme un César qui a également le don de la plume de Cicéron. Jamais auparavant l’une des figures de proue de l’histoire n’avait été aussi proche de nous grâce à une combinaison aussi exceptionnelle.

Un an plus tard, dans une salle de Westminster bondée pour célébrer les réalisations de Churchill et son 80e anniversaire, il a détourné de manière inhabituelle l’effusion de louanges, faisant remarquer que la nation

la volonté était résolue et sans remords, et comme il s’est avéré, invincible. Il m’incombait de l’exprimer, et si je trouvais les mots justes, vous devez vous rappeler que j’ai toujours gagné ma vie par ma plume et par ma langue. C’était une nation et une race habitant tout autour du globe qui avait le cœur de lion. J’ai eu la chance d’être appelé à donner le rugissement.

Certes, Winston Churchill était le produit de son temps, de son éducation et de sa situation. Mais il était sûrement le produit de tout ce qu’il lisait et incrustait dans son âme. En lisant, Churchill a compris les histoires. En mémorisant, Churchill a vécu les histoires. En aimant, Churchill a rendu les histoires à chacun de nous avec un air renfrogné et un cigare fermement serré entre ses dents.

Aujourd’hui, plus d’un demi-siècle plus tard, c’est à nous de lire ce que le critique Matthew Arnold a surnommé « le meilleur qui a été pensé et dit », afin que nous aussi, nous soyons sages, formés et préparés. – si les circonstances se présentent – pour répondre à l’appel de l’histoire pour donner le rugissement.

Quelque chose à considérer

Tod Worner est médecin praticien et écrivain et rédacteur en chef d’Evangélisation & Culture, le Journal of the Word on Fire Institute. Ses écrits rassemblés peuvent être trouvés sur www.todworner.com.