Winston Churchill furieux alors qu’un organisme de bienfaisance SUPPRIME son nom à la suite d’opinions “inacceptables” sur la race | Royaume-Uni | Nouvelles

Le Winston Churchill Memorial Trust, un réseau de 3 800 personnes « qui inspirent le changement dans tous les aspects de la vie au Royaume-Uni », a été nommé d’après l’emblématique Premier ministre et a été fondé le 1er février 1965. L’organisme de bienfaisance a annoncé qu’il allait changer de nom. à la bourse Churchill pour des inquiétudes concernant les opinions du leader de la Seconde Guerre mondiale sur la race.

Dans un communiqué, l’association caritative a déclaré: “Il existe une controverse sur certains aspects de la vie de Sir Winston.”

La controverse les a amenés à rebaptiser la fiducie qui porte son nom.

Il a déclaré: «Beaucoup de ses opinions sur la race sont largement considérées comme inacceptables aujourd’hui, une opinion que nous partageons.

« En même temps, il est admiré internationalement pour son leadership en temps de guerre dans la sauvegarde de la Grande-Bretagne et du monde du nazisme.

«Nous reconnaissons les nombreux problèmes et complexités impliqués de tous les côtés, mais n’acceptons aucun racisme d’aucune sorte.

« En tant qu’organisation caritative tournée vers l’avenir visant à améliorer la vie dans tout le Royaume-Uni, ce que nous retenons de l’exemple de Sir Winston, ce sont des valeurs pour l’avenir : l’apprentissage mondial, le service public et, surtout, une croyance dans le potentiel de tous les individus. »

Après le changement de marque, les bénévoles de la Churchill Fellowship sont restés livides et ont estimé que l’organisme de bienfaisance essayait d’effacer l’ancien Premier ministre.

L’un d’eux a déclaré au Sun: «Il a été élu, par le peuple, comme le plus grand Britannique dans un sondage de la BBC en 2002, mais est maintenant effacé de sa propre œuvre caritative par la brigade réveillée.

“Vous ne pouvez pas imaginer ce qu’il aurait à dire à ce sujet, mais je suis sûr qu’il ne penserait pas que c’était la meilleure heure de Grande-Bretagne.”

Un autre volontaire a ajouté : “Cela dépasse l’entendement que l’homme qui a sauvé cette nation à nos heures les plus sombres se retrouve ainsi annulé.”

Ces dernières années, des universitaires et des experts ont contesté les opinions racistes de Sir Winston, qui étaient plus courantes au début des années 1900, et l’ont blâmé pour plusieurs épisodes controversés de l’histoire de la Grande-Bretagne.

Churchill a préconisé l’utilisation d’armes chimiques, en particulier contre les Kurdes et les Afghans.

Dans un mémo de guerre de 1919, il écrivait : « Je ne peux pas comprendre cette réticence à propos de l’utilisation du gaz.

“Je suis fortement en faveur de l’utilisation de gaz empoisonné contre des tribus non civilisées.”

Le chef de guerre a également semblé blâmer les Indiens pour une famine qui a tué trois millions de personnes en 1943, alors que l’Inde faisait encore partie de l’Empire britannique.

Selon le conservateur Leo Amery, Churchill a déclaré que tout effort de secours potentiel envoyé en Inde n’apporterait que peu ou rien, car les Indiens « se sont élevés comme des lapins ».

Cela survient après que la BBC a été forcée de maintenir partiellement une plainte concernant des suggestions faites dans un rapport de News At Ten, qui affirmait que l’attitude de Churchill envers la famine du Bengale était motivée par le racisme.

La BBC a admis qu’elle n’avait pas respecté ses propres directives d’impartialité en ne proposant pas d’autres points de vue sur les opinions et les actions de Churchill concernant la catastrophe humanitaire.

L’émission incriminée faisait partie d’une série de reportages « examinant l’héritage colonial britannique dans le monde ».

Lors de l’émission, Yasmin Khan de l’Université d’Oxford a affirmé que Churchill « donnait la priorité aux vies blanches sur les vies asiatiques » en n’envoyant pas d’aide à l’Inde.

Rudrangshu Mukherjee, historien à l’université d’Ashoka, a ajouté que Churchill est « considéré comme le déclencheur des massacres ».

Un plaignant a fait valoir que le rapport « ne tenait pas dûment compte du fait que la Grande-Bretagne était engagée dans une guerre mondiale à l’époque ; et il a suggéré que l’absence d’action efficace pour atténuer la famine reflétait le racisme de la part de Churchill ».

L’unité exécutive des plaintes (ECU) de la BBC a confirmé la plainte et a déclaré : être mort.

« Un certain nombre de personnes interrogées dans le rapport ont suggéré que Churchill considérait les Indiens avec un degré de dédain, voire d’hostilité pure et simple, et l’impression que cela expliquait son comportement a été renforcée par la citation d’un récit contemporain rapportant Churchill comme ayant dit que les Indiens « se reproduisent comme lapins’.

“Il n’est guère controversé de dire que Churchill a parfois exprimé des attitudes que beaucoup considéreraient désormais comme des preuves de racisme, et l’ECU a estimé qu’il était éditorialement justifiable de se référer à la question du racisme dans le contexte d’un rapport axé sur les attitudes indiennes qui vont à l’encontre de la vue reçue de Churchill.

« De l’avis de l’ECU, cependant, une exploration plus approfondie des points de vue alternatifs sur les actions et les motivations de Churchill par rapport à la famine au Bengale était nécessaire pour répondre à la norme d’impartialité appropriée à un reportage dans un bulletin d’information de ce genre.

« Cet aspect de la plainte a été retenu. »