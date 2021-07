Winston Duke de Black Panther fera la voix de Bruce Wayne dans le podcast Batman Unburied

Winston Duke est en train de défier la Black Panther pour devenir le Dark Knight. L’acteur qui a joué M’Baku devrait jouer le rôle de Bruce Wayne dans le podcast Batman Unburied, selon The Hollywood Reporter.

Voici le synopsis officiel de Batman Unbury:

“Lorsque le public rencontre Bruce Wayne, il est médecin légiste, travaillant dans les entrailles de l’hôpital de Gotham et chargé d’examiner les victimes de The Harvester, un horrible tueur en série s’attaquant aux citoyens de Gotham. Non seulement le super-héros sera forcé de faire face à son propre mental. démons, mais il devra également les vaincre afin de sauver les citoyens de Gotham en tant que son alter-ego Batman. »

Si Bruce Wayne a un travail semble étrange, ne vous inquiétez pas, il est toujours si riche qu’il a un majordome personnel. Spotify a également annoncé que Jason Isaacs jouerait le majordome de Bruce, Alfred Pennyworth, pour le podcast. Alors que Duke est nouveau à DC et à la voix, Isaacs est tout sauf. L’acteur vétéran a, en plus de jouer Lucius Malfoy dans les films Harry Potter, a exprimé Superman, Ra’s Al Ghul, Sinestro et Lex Luthor dans des projets DC précédents. Duke, quant à lui, a joué dans Jordan Peele’s Us, Spenser Confidential, Avengers: Infinity War et Endgame, et devrait également apparaître dans Black Panther: Wakanda Forever.

Batman Unburied, écrit par David S. Goyer (The Dark Knight, Ghost Rider : Spirit of Vengeance) n’est que la première collaboration entre Spotify et DC. L’accord entre Spotify et Warner Bros. propose une “liste complète de podcasts narratifs mettant en vedette certains des plus grands héros et méchants de DC”, selon DC. Les autres personnages que nous pouvons nous réjouir de rejoindre le monde des podcasts sont Superman, Lois Lane, Wonder Woman, le Joker, Catwoman, Katana et d’autres. Il s’agit également d’un podcast distinct de Batman: The Audio Adventures de HBO Max, une version plus comique du personnage, écrite par Dennis McNicholas et mettant en vedette Jeffrey Wright dans le rôle de Batman.

Wright est un citoyen de Gotham à la fois derrière le microphone et devant la caméra, car il apparaît également dans The Batman de Matt Reeves en tant que commissaire Gordon. Pendant que vous attendez que Batman Unburied frappe, découvrez tout ce que nous savons sur The Batman, y compris les réflexions de Reeves sur Gotham City et la lutte de Bruce Wayne, ainsi que tout ce que vous avez peut-être manqué dans la bande-annonce.

Batman Unburied n’a pas encore de date de sortie.