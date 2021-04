Winston Privacy Filter, l’appareil qui transforme votre connexion Internet en une forteresse imprenable | La technologie

Nous sommes de plus en plus préoccupés par la confidentialité et les barrières logicielles ne suffisent parfois pas. Jetons un coup d’œil à l’une des solutions matérielles.

De plus en plus, nous supposons que nous sommes constamment espionnés par … enfin, par tout le monde. Sites Internet, services Internet, réseaux sociaux, boutiques … Mais cela ne veut pas dire que nous nous résignons.

Il existe des applications logicielles, telles que des réseaux privés virtuels ou des VPN, qui anonymisent la connexion en masquant l’adresse IP et en chiffrant les données. Mais ils ont certaines limites, comme ça ils ne fonctionnent que sur l’appareil sur lequel le logiciel est installé, un ordinateur ou un mobile. Donc, ils ne protègent pas les consoles, les Smart TV, les appareils Internet des objets, etc., à moins qu’il ne soit intégré au routeur, ce qui n’est pas habituel.

Filtre de confidentialité Winston c’est un appareil qui est fondamentalement comme un VPN matériel qui fonctionne en mode local, mais ajoute en même temps des fonctions supplémentaires.

Cet appareil se connecte au routeur et dispose d’un matériel équipé d’un processeur Marvell Armada et de 1 Go de mémoire.

Sa tâche est de traiter les données provenant du routeur et bloquer les logiciels malveillants, les pop-ups, le suivi des cookies, les publicités abusives, les plugins de navigateur et toutes sortes de suivi.

Aussi changer l’adresse IP toutes les minutes pour confondre les trackers. Comme nous pouvons le voir, il est supérieur à un VPN car il rend non seulement anonyme, mais bloque également les logiciels malveillants et les logiciels espions. Et aussi c’est 10 fois plus rapide.

Mais vous devez savoir que pour certaines fonctions (comme la modification de l’adresse IP), il est nécessaire de se connecter au réseau de sécurité Winston Privacy.

Routeur sans fil bi-bande compatible avec les nouveaux réseaux WiFi 6 qui atteint une vitesse de transfert jusqu’à 2402 Mbps et avec 4 ports Ethernet.

La société garantit que votre appareil est à connaissance zéro, ce qui signifie que toutes les données sont traitées localement, et aucune donnée n’est envoyée hors de l’appareil.

Comme nous l’avons commenté, étant un produit matériel externe connecté au routeur, il protège tous les périphériques connectés audit routeur, qu’ils soient PC, mobiles, tablettes, consoles, téléviseurs, haut-parleurs intelligents, etc.

Il dispose d’un mode de fonctionnement appelé Haute compatibilité qui bloque automatiquement les logiciels malveillants et les publicités les plus courants. Pour les utilisateurs plus expérimentés, un mode Agressif vous permet de bloquer beaucoup plus de choses, mais vous devez installer un plug-in Internet qui fonctionne de la même manière que Ad Blocker.

Alors que les préoccupations d’espionnage et de confidentialité grandissent, chaque fois que nous allons voir plus d’appareils de ce type, soit en tant que matériel externe, soit dans le routeur lui-même, soit dans l’ordinateur.

Filtre Winston Pivacy Il est au prix de 199 $ sans abonnement, ou 99 $ pour un abonnement annuel. Vous avez plus d’informations sur leur site Web.