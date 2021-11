Wint Wealth lance une nouvelle campagne #MisSellingKaTimeJayega

La vidéo montre comment les jeunes optent pour la dernière « mode » d’investissement sans rechercher les risques encourus

Wint Wealth, soutenu par Zerodha, a lancé une nouvelle campagne publicitaire intitulée #MisSellingKaTimeJayega, afin de promouvoir la transparence des investissements pour tous les particuliers/nouveaux investisseurs. L’objectif de l’annonce est de souligner l’importance de prendre une décision d’investissement éclairée en connaissant tous les risques impliqués dans les avenues d’investissement alternatives, a déclaré la société dans un communiqué.

La nouvelle publicité est en direct sur Twitter et Youtube. Selon Ajinkya Kulkarni, co-fondateur de Wint Wealth, il existe un besoin croissant de connaissances financières, en particulier chez les jeunes. « L’évolution rapide des sociétés de technologie financière dans le paysage de la gestion de patrimoine a rendu l’investissement plus pratique d’un simple clic. C’est formidable du point de vue de l’inclusion financière. Mais on craint de plus en plus que de nombreux investisseurs new-age ne fassent que sauter dans le dernier train en marche sans trop réfléchir aux risques encourus et aux conséquences en cas de krach boursier. Le rap dans cette vidéo explique la même chose d’une manière amusante qui aura une bonne connexion avec les jeunes », a ajouté Kulkarni.

Selon l’entreprise, à l’échelle mondiale, de nouvelles avenues d’investissement comme la crypto-monnaie ont aidé les gens à gagner de l’argent du jour au lendemain, mais faire des bénéfices est très différent de créer de la richesse, car un portefeuille équilibré est la règle clé de l’investissement. « Réglementer le marché des crypto-monnaies est le besoin de l’heure car il n’est pas facile de différencier les fausses crypto-monnaies des vraies. La dernière escroquerie crypto inspirée de Squid Game où les investisseurs ont perdu environ Rs 25,3 crore est une leçon à garder à l’esprit. Wint Wealth a lancé une vidéo montrant comment les jeunes optent pour ces avenues non réglementées simplement à cause du battage médiatique qui la fait paraître «cool» », a ajouté la société.

