Wint Wealth Senior Secured Bonds permet d’investir Rs 10 000 dans des actifs à revenu fixe. Faut-il investir ?

Wint Wealth présentera demain (25 novembre 2021) des obligations sécurisées senior dans une structure cotée en bourse sur sa plateforme. Les investisseurs pourraient investir aussi peu que Rs 10 000 dans ces obligations et gagner des intérêts mensuels. Jusqu’à 33% du capital sera remboursé tous les 9 mois, offrant une opportunité de réinvestissement aux investisseurs et réduisant le risque de crédit. Selon Wint Wealth, il s’agira de la première obligation publique indienne adossée à un portefeuille de couverture de prêts immobiliers d’une valeur de Rs 68 crore, soit 1,25 fois les obligations émises, ce qui réduit l’aspect risque.

Avant le lancement de la nouvelle émission publique de Wint Wealth, FE Online a rencontré Anshul Gupta, cofondateur de Wint Wealth, pour comprendre le nouveau produit et qui devrait y investir. Extraits

Que sont les obligations garanties de premier rang ? Et pourquoi s’appelle-t-il ainsi ?

Une obligation garantie de premier rang est une obligation adossée à un pool de sécurité, comme des prêts en or, des prêts automobiles ou des prêts immobiliers. Dans une obligation garantie de premier rang, le terme « senior » indique que les détenteurs d’obligations ont la priorité d’être remboursés en cas de défaillance de la NBFC. Si la NBFC émettrice d’obligations n’effectue pas de paiement, l’entité sera contrainte de déposer le bilan, qui sera régie par les lois et réglementations applicables qui protègent les intérêts des investisseurs.

Quel type d’investisseurs devraient investir dans les obligations sécurisées senior ? Quels sont les plafonds d’investissement minimum et maximum ?

Tous les actifs de Wint Wealth sont démocratisés pour transformer le paysage de la dette en instruments d’investissement de petite taille. Les obligations sécurisées senior introduites par Wint Wealth permettent aux investisseurs particuliers d’investir dans des actifs à revenu fixe avec aussi peu que Rs. 10 000. Cela leur donne une chance de tester les eaux du marché de la dette et des obligations avant de décider d’investir davantage ou non.

Un investisseur idéal serait celui qui tombe dans la tranche d’imposition de 30% et envisage d’investir environ Rs. 50k à Rs. 1,5 lakh. En termes d’investissement maximum, nous recommandons que les actifs de Wint Wealth ne représentent pas plus de 15 % de l’ensemble de votre portefeuille. De plus, ces 15 % devraient être répartis sur au moins 5 à 6 actifs de différentes NBFC. En d’autres termes, ne mettez que 1 à 2% de l’ensemble de votre portefeuille dans chaque actif et diversifiez votre risque en conséquence.

Comment les obligations sécurisées senior généreront-elles des rendements pour les investisseurs ?

Normalement, les NBFC lèvent des fonds par le biais de fonds propres ou de dettes. Ils collectent des fonds sur le marché afin de pouvoir prêter de l’argent à des taux plus élevés pour les prêts aux entreprises, et plus encore. Après les frais d’exploitation, ces NBFC obtiennent leur bénéfice net. Ainsi, ce ne sont généralement pas les obligations garanties de premier rang qui rapportent ici, mais l’argent levé par les NBFC en élargissant leur portefeuille de prêts pour gagner des intérêts et lever des capitaux.

Quel est le retour sur investissement attendu ? Et est-ce garanti ? Si non, quels sont les risques possibles d’investir dans ces obligations ?

Wint Bricks Nov21 fournit un intérêt XIRR de 10,5% sur une base mensuelle. Vous obtiendrez un remboursement de capital de 33% tous les 9 mois jusqu’à 27 mois. Les rendements des actifs sont des rendements XIRR, qui sont calculés de la même manière que les rendements des fonds communs de placement de dette sont générés, c’est-à-dire en utilisant la méthode XIRR pour calculer un taux d’intérêt composé annuel lorsque les intérêts vous sont rendus sur une base annuelle.

Ces obligations Senior Secured sont conçues avec des caractéristiques telles qu’une charge exclusive sur le pool de titres sous-jacent, un amortissement sur la garantie du pool de titres et des clauses restrictives strictes. Bien que Wint Richesse s’efforce d’atténuer le risque en vérifiant les prêts individuels dans les pools, il existe toujours un facteur de risque élevé. Les trois grands risques associés à ce type d’investissement sont le risque de crédit, le risque de liquidité et le risque de fraude, il n’y a donc aucune garantie sur les rendements.

Comment investir dans ces obligations ?

Le jour du lancement (25 novembre), rendez-vous sur le site Web de Wint Bricks Nov21 et cliquez sur Investir maintenant (le bouton sera là où se trouve maintenant le bouton « M’avertir ! »), et nous vous guiderons à travers le reste. Utilisez simplement le code de script que nous vous fournirons une fois que vous aurez cliqué sur Investir maintenant pour rechercher l’obligation sur votre compte de courtier. Assurez-vous que les fonds que vous souhaitez investir sont préchargés dans votre compte de courtier.

Comme Wint Bricks Nov’21 est une obligation cotée en bourse, elle sera consultable et visible via les courtiers suivants : Upstox, ICICI, HDFC, 5paisa, Axis, Edelweiss, Zerodha, Upstox, ICICI, HDFC, 5paisa, Axis, Edelweiss.

Comment les obligations garanties de premier rang se comparent-elles à d’autres options telles que FD, les fonds communs de placement de dette ?

Bien que les actifs de Wint Wealth offrent des rendements plus élevés que les fonds communs de placement de dette, le risque associé est également plus élevé. Un avantage en investissant avec Wint Wealth est la fiscalité, ces actifs sont imposés comme les capitaux propres (STCG et LTCG). Néanmoins, nous encourageons les investisseurs à diversifier leur investissement parmi les actifs de Wint afin d’atténuer les risques.

Quelles ont été les performances des précédentes émissions d’obligations sécurisées de Wint Wealth ?

La 1ère échéance d’actifs où nous avons remboursé intégralement les investisseurs était en février de cette année. Les autres actifs précédents basés sur des obligations sécurisées sur la plate-forme fonctionnent bien, sans déclassement ni défaut. La prochaine échéance de l’actif est due en juin 2022.

