Wint Wealth, soutenu par Zerodha, lance un nouveau produit d’investissement par emprunt pour offrir 9,5% de XIRR avant impôt en 18 mois

Lundi 31 mai 2021, la plate-forme d’actifs de dette alternative adossée à Zerodha, Wint Wealth, a lancé Wint Bricks grâce auquel des prêts aux entreprises adossés à des biens immobiliers seront mis à la disposition des investisseurs de détail. Pour cela, Wint Wealth s’est associé à UGRO Capital, une NBFC avec une cote de crédit de A, qui se concentre sur la satisfaction des besoins en capital des petites entreprises.

Wint Wealth a déclaré dans un communiqué que Wint Bricks est adapté au style d’investissement indien, permettant aux investisseurs de détail d’investir dans des actifs garantis offrant un XIRR avant impôt (Extended Internal Rate of Return) de 9,50% PA avec une échéance de 18 mois.

Wint Bricks est un actif d’obligations sécurisées offrant un double recours sur l’investissement – c’est-à-dire que si une NBFC venait à faire faillite, les investisseurs resteraient à l’abri du choc grâce à la diversification dans des prêts alternatifs triés sur le volet par Wint Wealth. Il s’agit d’une option d’investissement fiscalement avantageuse pour les investisseurs individuels, car des plus-values ​​à long terme basées sur des actions (LTCG) leur sont prélevées (si elles restent investies pendant plus d’un an), quelle que soit la tranche de revenu de l’investisseur avec seulement 10% facturés. sur l’intérêt, a déclaré Wint Wealth.

Commentant le nouvel actif, Ajinkya Kulkarni, cofondatrice de Wint Wealth, a déclaré: «Traditionnellement, l’investissement en dette structurée n’était disponible que pour les Ultra HNI avec une taille de ticket comprise entre Rs. 50L à 1Cr. Chez Wint Wealth, nous pensons que l’investissement en dette structurée ne devrait pas être limité uniquement aux HNI et UHNI. Avec nos produits de dette adossée à des actifs, nous visons à démocratiser les actifs à revenu fixe pour que les investisseurs de détail puissent entrer dans le paysage de la dette avec une taille de ticket aussi basse que Rs. 10 000. Cela aide les nouveaux investisseurs en dette à diversifier leur investissement vers la dette. »

Il a ajouté qu’il y avait un énorme besoin d’options d’investissement qui se situent entre un faible risque – faible rendement, comme les dépôts fixes et les fonds communs de dette, et un risque élevé – un rendement élevé, comme les actions et les fonds communs de placement d’actions. «Ainsi, les placements alternatifs sont l’un des meilleurs moyens de diversifier les portefeuilles de placement individuels et de générer des revenus passifs, utiles pour les dépenses post-retraite.»

Plus tôt cette année, Wint Wealth a levé un financement de démarrage de 2 millions de dollars auprès d’investisseurs de haut niveau, notamment le fonds de Zerodha Rainmatter Capital, Better Capital, le fondateur du CRED Kunal Shah, l’ex-PDG de Paytm Praveen Jadhav et d’autres investisseurs. La société vise à offrir des rendements plus élevés que les FD avec un appétit pour le risque inférieur à celui des investissements en actions.

