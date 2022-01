Winter Storm Strands Le sénateur Tim Kaine coincé sur la I-95 pendant 27 heures

Des véhicules sur une portion glacée de l’Interstate 95 ont fermé alors qu’une tempête recouvre la région de neige près de Fredericksburg, en Virginie, le 3 janvier 2022. (Virginia Department of Transportation/Handout via .)

Des centaines de conducteurs se sont retrouvés bloqués sur l’Interstate-95 lundi alors qu’une tempête de neige frappait la Virginie, dont le sénateur Tim Kaine (D., Virginie), qui était coincé sur l’autoroute pendant près de 27 heures.

« Nous avançons juste à la vitesse d’un escargot, et il y a eu au moins quelques fois où le trafic sur l’autoroute, la glace noire, quand la neige était fondante et refondue la nuit dernière, c’était très glacé », a déclaré Kaine à CNN. mardi. «Toute la circulation a été interrompue pendant cinq ou six heures d’affilée, et donc, vous savez, nous sortions et rendions visite aux gens dans les voitures à proximité. Je conduis moi-même, mais d’autres voitures sont pleines d’enfants ou de personnes âgées, des gens qui reviennent de vacances. Il y avait une belle camaraderie, même lors d’une soirée très misérable et extrêmement froide.

J’ai commencé mon trajet normal de 2 heures vers DC à 13 heures hier. 19 heures plus tard, je ne suis toujours pas près du Capitole. Mon bureau est en contact avec @VaDOT pour voir comment nous pouvons aider d’autres Virginiens dans cette situation. Veuillez rester en sécurité tout le monde. pic.twitter.com/Sz1b1hZJZ5 – Tim Kaine (@timkaine) 4 janvier 2022

Le sénateur a déclaré à CNN qu’il était parti de Richmond, en Virginie, à 13 heures, heure de l’Est, lundi, en route pour le Capitole pour une réunion sur les droits de vote. Il n’avait mangé qu’une orange depuis dimanche soir, a-t-il déclaré, ajoutant qu’il avait essayé d’économiser de l’essence en allumant le chauffage de sa voiture à fond pendant 10 minutes, puis en coupant le moteur et en essayant de dormir pendant 20 à 30 minutes à une heure. temps.

Juste après 16 heures, des rapports ont indiqué que Kaine avait finalement atteint le Capitole.

Pendant ce temps, le compte Twitter de la police de l’État de Virginie a annoncé mardi peu après 14 heures qu’il faisait « des progrès lents mais constants » et que les équipes de police et du ministère des Transports de Virginie poursuivaient « des efforts incessants pour libérer en toute sécurité les automobilistes bloqués et nettoyer les véhicules abandonnés à travers le 40 tronçon de mile de la I-95.

Des progrès lents mais réguliers au croisement d’urgence I-95 109 mm à #Caroline Co. sont en cours pour relancer la circulation. Les équipes #VSP et @VaDOTFRED poursuivent leurs efforts incessants pour libérer en toute sécurité les automobilistes bloqués et dégager les véhicules abandonnés sur le tronçon de 40 milles de l’I-95. @VDEM pic.twitter.com/AmqcWCmLfV – Police de l’État de Virginie (@VSPPIO) 4 janvier 2022

Le VDOT Fredricksburg a déclaré dans un tweet une heure plus tard : « Nous faisons des progrès importants pour retirer les véhicules en panne et les semi-remorques de l’I-95, puis les trains de déneigement passeront pour enlever la neige et la glace. I-95 NB toujours fermée entre la sortie 104/Rt. 207 en Caroline à PW. L’I-95 en direction sud est fermée à la sortie 152 jusqu’à la sortie 136/Centreport Pkwy.

Le VDOT estime que l’I-95 sera débarrassé des véhicules quelque temps aujourd’hui avant l’heure de pointe de demain matin, a déclaré Marcie Parker, ingénieur de district pour le district de VDOT Fredericksburg, selon CNN.

Parker a déclaré que les responsables se sont rendu compte mardi vers 4 heures du matin, heure de l’Est, qu’ils ne pourraient retirer les véhicules en panne qu’en fermant l’autoroute. Les autorités ont ensuite fermé un tronçon de route de 50 miles de la sortie 104 à la sortie 152.

Il y avait jusqu’à quatre pouces de glace sous certains véhicules alors que les conducteurs bloqués attendaient le chaos dans leurs voitures par des températures glaciales pendant des heures.

L’ingénieur du district a déclaré que le département n’envisageait pas de fermer l’autoroute avant la tempête et que la quantité de neige et la vitesse à laquelle elle est tombée ont pris les fonctionnaires par surprise. Elle a expliqué que les routes n’étaient pas prétraitées parce que la tempête a commencé avec de la pluie qui aurait emporté le traitement.

Une fois les routes dégagées, les autorités prévoient d’évaluer ce qui s’est passé et d’apporter des ajustements aux plans futurs.

