Winther est leader à Majorque mais quatre Espagnols optent pour la victoire

Il n’y avait finalement pas de leader espagnol dans le Open de golf de Majorque après avoir terminé le troisième jour au Santa Ponça Mais il y a quatre options de victoire pour la nôtre en l’absence de 18 trous pour la conclusion de ce tournoi valable pour le Tournée européenne.

L’Estrémadure Jorge Campillo il est deuxième en solitaire à deux coups du nouveau leader, le Danois Jeff Winther, qui ce samedi, en plus de très bien jouer du tee au green, a fait tous les putts possibles ; le Cadix Alvaro Quiros est troisième à égalité à trois coups avec la victime à Valderrama il y a une semaine, le Suédois Sébastien Söderberg, tandis que le catalan Pep Angles, très bien avec 64 coups, il s’est hissé à la cinquième place seul avec -11, 4 derrière Winther, et enfin le Madrid Sebas Gª Rodriguez il est sixième à égalité à cinq de la tête.

Beau, donc, le dernier jour de ce tour de Calvià (Majorque) qui a vu le soleil briller et les faibles résultats (d’où les birdies), notamment le 62 du leader, et le 64 de Campillo, Soderberg et Andamientos. Quirós, avec six victoires au cours de la première décennie de ce 21e siècle et une seule dans le second, a marqué 65. Angles avait une option claire de gagner un autre coup sur le terrain au 18e, mais le putt de deux mètres ne voulait pas Entrer.

« En général, mon jeu a été bon, j’ai réussi de bons coups du tee, de bons fers au green et j’ai bien ‘putté’, je ne soulignerais rien en particulier », a déclaré Campillo à la fin. quelques semaines, je fais mieux au swing et frappe quelque chose de plus long », a ajouté en riant le cacereño, qui a disputé son 26e tournoi en 2021 avec un 3e au BMW Open de Munich comme meilleur résultat. Enfin, concernant les bagages que les deux victoires remportées sur le circuit lui donnent. Au leader, par exemple, Campillo a déclaré que « c’était difficile pour moi d’atteindre le premier, et oui, je vais peut-être sortir jouer avec un peu plus d’expérience que le leader, mais en tout cas ce sera une dure journée », a conclu Jorge.

Winther ne connait pas la victoire dans l’European Tour et son meilleur résultat est une 2ème au South African Tsuwane Open de 2016. Campillo a remporté le Trophée Hassan II en 2019 et le Qatar Masters en 2020, Soderberg a un titre, l’European Masters of 2019, tandis qu’Angles est sur le point de sortir, comme García Rodríguez, avec deux top 10 en 2021.

Classement 3ème jour (par 70)

195 Jeff Winther (Din) 62-71-62

197 J. Campillo (ESP) 64-69-64

198 S. Soderberg (Sue) 66-68-64

A. Quiros (ESP) 64-69-65

199 Angles Pep (ESP) 65-70-64

200 S.Gª Rodriguez (ESP) 66-67-67

…

204 A. Cañizares (E / 15º) 67-71-66

205 M. Kaymer (Ale) 68-68-69

206 A. Otaegui (ESP / 30º) 67-68-71

208 C. Pigem (ESP / 40º) 67-73-68

209 N. Elvira (ESP / 45º) 67-70-72

J. Pasteur (ESP) 66-71-72

Adri Arnaus (ESP) 71-70-68

212 G. F-Castaño (E / 68º) 65-74-73