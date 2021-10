Winther laisse les Espagnols sans victoire à Majorque

Il n’y avait pas de ‘sorpasso’ espagnol dans Santa Ponça et le triomphe est allé au Danemark. Jeff Winther a été imposé à la Open de golf de Majorque avec 265 coups (-15), un de moins que l’espagnol Pep Angles et Jorge Campillo, les seuls qui se sont battus pour la victoire lors de cette dernière journée (67 coups pour le Catalan et 69 pour l’Estrémadure), et le Suédois Sébastien Söderberg, qui pour la deuxième semaine consécutive était au bord du triomphe. Winther a ainsi fait ses débuts dans son casier de titre sur le circuit européen. Un fait qu’il a célébré avec sa femme et ses enfants sur le même 18e trou.

Le Cadix Alvaro Quiros (73 pour 271, -9) a baissé les bras dans les premiers trous en disant au revoir très bientôt à ses chances de victoire et qui sait si la possibilité de garder la carte de circuit, ce qui en ce moment est très compliqué. Le madrilène non plus Sebas Gª Rodriguez (5e avec 268, -12) était une menace pour Winther, solide en tête tout au long du parcours et pour qui cela valait la peine de retrouver le par et même un boguey à 18 ans pour certifier son premier triomphe européen.

Angles avait encore une option pour serrer un peu le leader à la 17e, mais a raté une option de birdie claire. Deux coups derrière le Danois n’a pas pu gagner un coup au peloton en 18 et a dû se contenter d’une deuxième place partagée plus que digne. Et il est plus proche du circuit imprimé. Il est 135e de la course et se classe parmi les 123 premiers.