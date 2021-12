WinZO collabore avec Ogilvy pour renforcer la présence de sa marque auprès des masses indiennes

La campagne met l’accent sur la façon dont divers publics peuvent mettre en ligne leurs aspirations de compétition et de divertissement à partir de leur vie quotidienne sur WinZO et imiter les petites victoires de leur vie.

La plate-forme de jeux sociaux WinZO a lancé sa campagne de marque multilingue en étroite collaboration avec Piyush Pandey, président, directeur créatif et exécutif mondial, Inde, Ogilvy. Le thème et les histoires de la campagne ont été conceptualisés par Piyush Pandey.

La campagne conduit l’objectif principal de WinZO d’offrir des moments gagnants via une plate-forme sociale accessible à plus d’un milliard d’Indiens. Grâce à cette campagne, WinZO vise à s’imposer comme la destination préférée pour tous les divertissements interactifs pour chaque foyer de Bharat. Alors que la dernière décennie appartenait à l’essor du commerce électronique en Inde, cette décennie appartient aux jeux et au divertissement interactif, a déclaré Saumya Singh Rathore, co-fondateur de WinZO. « L’Inde est à l’épicentre de cette opportunité mondiale de jeu en croissance rapide d’un billion de dollars. En tant qu’acteur de premier plan dans l’espace, notre partenariat avec Piyush Pandey et Ogilvy est symbolique de notre reconnaissance et de notre prise en charge de cette responsabilité d’établir le jeu en tant qu’activité sociale dominante. Pandey a non seulement aidé à créer des marques, mais a également contribué à créer de grands secteurs grâce à ses campagnes au fil des décennies », a-t-elle ajouté.

La nouvelle campagne de WinZO vise à capturer les émotions humaines brutes de la compétition et de la victoire. La campagne aspire également à souligner comment des personnes diverses, sans distinction d’âge, de sexe et de géographie, peuvent mettre en ligne leurs aspirations de compétition et de divertissement de leur vie quotidienne sur WinZO et imiter ces petites victoires dans nos vies. Ces conquêtes quotidiennes ont été articulées et transformées en quatre histoires vidéo humoristiques par Ogilvy qui seront lancées sous forme de publicités télévisées (TVC) sur des plateformes numériques telles que YouTube, Facebook, Instagram ainsi que d’autres modes électroniques tels que la télévision, la radio, les plateformes OTT, entre autres, pour maximiser la visibilité de la marque.

WinZO avait lancé l’année dernière la campagne multimédia #JeetneMeiKickHai qui célébrait le « coup de victoire » dans la vie quotidienne des gens et aidait à établir la relativité et la valeur de rappel de la marque. La campagne à venir, dans le prolongement de la campagne précédente, développera le thème de l’excitation vécue par les individus dans les cercles sociaux simplement par de petits moments gagnants, faisant vivre l’esprit de la plate-forme.

Pour Piyush Pandey, président de la création mondiale et président exécutif de l’Inde, Ogilvy, jouer à un jeu ou à un autre est inhérent à la nature humaine. «Nous avons essayé d’entrer dans la vraie vie et de voir comment chacun de nous, quelle que soit la couche de la société d’où nous venons, profite de ces moments. Et de là vient la conviction que WinZO vous offre de nombreuses opportunités de jouer à des jeux que vous appréciez vraiment et avec lesquels vous avez le plaisir de gagner. Cela a été merveilleux de travailler sur cette campagne, et j’espère que notre public appréciera de regarder les films », a-t-il déclaré.

