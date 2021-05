WinZO dit adieu à Hike après un rachat d’actions de 12 millions de dollars

Plus tôt cette année, Hike avait annoncé la fermeture de son activité de messagerie principale et lancé une application de jeu conflictuelle Rush, similaire à WinZO.

Hike a quitté la plate-forme vernaculaire de jeux sociaux WinZO après que la société ait quadruplé son investissement en mai 2019. Cela vient après que la start-up de jeux financée par la série B ait levé un capital supplémentaire de 13 millions de dollars auprès de ses investisseurs existants – Stephan Pagliuca, Makers Fund, et Courtside Venture. Ensemble, les investisseurs ont levé 18 millions de dollars de fonds de série B pour WinZO en septembre 2020, portant le total de la levée de fonds pour la startup de trois ans à 38 millions de dollars. «Hike a obtenu une sortie complète de WinZO. En tant que fondateurs, nous sommes ravis et honorés d’avoir un conseil extrêmement optimiste et complètement aligné sur les objectifs audacieux que nous nous sommes fixés. Ils avaient immensément soutenu l’entreprise tout au long du processus », a déclaré Paavan Nanda, cofondatrice de WinZO.

Cette transaction de sortie, qui a reçu un signe de tête du ministère des Affaires corporatives (MCA), a permis à WinZO de racheter la part de Hike pour 12 millions de dollars, ce qui en fait l’une des plus importantes transactions de rachat par une start-up en démarrage en Inde. -up écosystème. Hike avait déjà participé au financement de 5 millions de dollars de la série A dans WinZO en 2019. Plus tôt cette année, Hike avait annoncé la fermeture de son activité principale de messagerie et lancé une application de jeu conflictuelle Rush, similaire à WinZO. Après la série B en septembre 20, WinZO aurait renoncé à la non-concurrence pour Hike tout en retirant l’accès au conseil d’administration et à la société.

Makers Fund, un investisseur mondial de divertissement interactif basé à Singapour, Courtside Ventures, basé à New York, et Stephan Pagliuca, coprésident de Bain Capital, copropriétaire de l’équipe NBA Boston Celtics et l’un des premiers investisseurs dans le secteur du jeu, Epic Games a fait son premier investissement dans L’Inde l’année dernière grâce à la levée de fonds de 18 millions de dollars de WinZO en série B Une infusion supplémentaire de 13 millions de dollars dans un court laps de temps de seulement six mois de la part des investisseurs de la série B met en évidence leur confiance et leur foi dans la vision des fondateurs pour l’entreprise et la force de l’entreprise.

WinZO a connu une croissance sans précédent au cours de la dernière année pendant la pandémie de covid en cours. Il est largement reconnu pour ses modèles innovants visant à responsabiliser ses parties prenantes en démocratisant l’esprit d’entreprise parmi les développeurs de jeux, les créateurs de contenu et les traducteurs de contenu.

Suivez-nous sur Twitter, Instagram, LinkedIn, Facebook

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt par calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

BrandWagon est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester informé des dernières actualités et mises à jour de la marque.