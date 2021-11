WinZO s’associe à l’éditeur de jeux casual Voodoo

Voodoo est un leader mondial du marché des jeux hyper-décontractés et compte plus de 150 titres et plus de 5,2 milliards de téléchargements dans le monde à ce jour.

La plate-forme de jeux sociaux WinZO s’est associée à Voodoo. Conformément au partenariat, WinZO hébergera les titres de Voodoo, Crowd City et Dune. Le développeur français de jeux vidéo Voodoo est un leader mondial du marché des jeux hyper-décontractés et compte plus de 150 titres extrêmement populaires rassemblant plus de 5,2 milliards de téléchargements dans le monde à ce jour. Dans le cadre de cette collaboration, WinZO assistera le géant mondial dans sa distribution et apportera son expertise technologique au marché indien vernaculaire. Avec ce partenariat, Voodoo sera en mesure de tirer parti des plus de 65 millions d’utilisateurs de qualité premium de WinZO. 55% des utilisateurs de WinZO qui préfèrent les formats payants passent plus de 60 minutes sur la plateforme quotidiennement.

Cette collaboration entre WinZO et Voodoo est très organique, les deux organisations étant respectivement les leaders des écosystèmes de jeux occasionnels indien et mondial, a déclaré Saumya Singh Rathore, co-fondateur de WinZO. « Ceci témoigne non seulement de l’expertise technique approfondie de WinZO, de sa présence et de sa compréhension du marché indien, mais également de sa norme d’exploitation mondiale. Nous sommes convaincus que cette collaboration avec Voodoo réunira plusieurs titres pour nos utilisateurs et s’avérera mutuellement bénéfique. Chez WinZO, nous nous engageons à assurer le succès de tous les partenaires développeurs », a-t-il ajouté.

La collaboration est axée sur la mise à niveau des jeux pour des performances optimales avec les smartphones bas de gamme et une connectivité Internet fluctuante – un problème prédominant sur le marché indien. La mise à niveau vise à offrir une expérience de jeu de qualité supérieure aux utilisateurs des villes de niveau II à V où les problèmes d’infrastructure sont courants. Outre la distribution et les collaborations technologiques, WinZO compte 50 000 micro-influenceurs vernaculaires enregistrés qui soutiennent la création de contenu de médias sociaux localisé autour des titres, ce qui pourrait permettre 1 milliard d’impressions, comme prévu. Plus de 300 développeurs de jeux qui ont intégré leurs jeux sur WinZO ont bénéficié de la méthodologie d’intégration unique et innovante de WinZO et promettent un revenu 100X par rapport aux sources de revenus alternatives, telles que les achats intégrés et les publicités. Lors de l’intégration du jeu, les performances et les analyses peuvent être consultées par les développeurs sur la console de développement de WinZO, ce qui constitue un effort pour assurer la transparence et les commentaires continus des utilisateurs.

Dans le cadre de ses efforts pour développer le développement des jeux, WinZO a récemment annoncé un fonds de développement de jeux III de 20 millions de dollars avec l’idée de stimuler de manière globale l’écosystème mondial de développement de jeux, y compris le développement de jeux, les économies autour des jeux, la création de contenu, les opérations en direct et la sécurité grâce à l’investissement en capital. , le soutien aux infrastructures et le soutien à la monétisation.

