WinZO s’associe au géant français du jeu Gameloft

Gameloft est un acteur mondial du jeu occasionnel et compte plus de 150 titres populaires, tels que Asphalt 9 et d’autres jeux d’action et de course, enregistrant plus de 1,2 milliard de téléchargements dans le monde.

La plate-forme de jeux sociaux WinZO s’est associée au géant mondial du jeu basé en France, Gameloft, pour les aider à catalyser leur portée et leurs revenus sur les marchés vernaculaires indiens. Gameloft s’appuiera sur la base de plus de 65 millions d’utilisateurs de WinZO pour améliorer la monétisation en Inde. Gameloft, afin de continuer à distribuer dans les régions les plus profondes du pays, tirera parti des utilisateurs de WinZO, basés sur les marchés indiens de niveau 2 à 5, dont 80% consomment les jeux dans des langues autres que l’anglais.

Gameloft est un acteur mondial du jeu occasionnel et compte plus de 150 titres populaires, tels que Asphalt 9 et d’autres jeux d’action et de course, enregistrant plus de 1,2 milliard de téléchargements dans le monde.

L’Inde représente 12% des téléchargements, se traduisant par env. 150 millions d’utilisateurs, mais n’accumule qu’un maigre 0,6% de leur part des revenus mondiaux, ce qui en fait un marché à fort potentiel et sous-utilisé. Dans le cadre de cette collaboration, WinZO offrira également les capacités de sa plate-forme telles que le streaming, les formats de jeu et WinZO Store pour générer des revenus d’Asphalt 9. « Cela constitue une opportunité appropriée pour Gameloft de mieux monétiser le vaste engagement provenant de la région », a déclaré un communiqué officiel.

Cette collaboration verra également WinZO déployer sa base d’influenceurs pour accroître la sensibilisation des utilisateurs et la pénétration des titres mondiaux de Gameloft.

WinZO est heureux de s’être associé à un autre éditeur de classe mondiale, Gameloft, pour les aider à tirer parti de notre forte présence sur le marché et de sa compréhension approfondie, a déclaré Paavan Nanda, PDG et co-fondateur de WinZO. « Plus de 60 % de notre base d’utilisateurs de plus de 65 millions d’utilisateurs sont des utilisateurs payants, ce qui nous positionne bien pour aider les grandes entreprises mondiales à accroître leur présence sur le marché du jeu vernaculaire en plein essor en Inde. Aujourd’hui, l’Inde est à l’avant-garde du scénario de jeu mondial et étant donné que nous sommes à l’aube de cette opportunité, nous pensons que nous pouvons tirer parti de nos capacités technologiques et commerciales pour exploiter ce boom et le rendre visible sur le réseau mondial », a ajouté Nanda. .

Lire aussi : Quelles sont les attentes du commerce en ligne en 2022

Suivez-nous sur Twitter, Instagram, LinkedIn, Facebook

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

BrandWagon est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de la marque.