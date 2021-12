WinZO s’associe au prochain film de Ranveer Singh 83

La collaboration verra WinZO lancer une publicité télévisée à l’échelle nationale mettant en vedette l’acteur de Bollywood Ranveer Singh.

La société de technologie de jeu vernaculaire WinZO a collaboré avec le prochain film Bollywood de Ranveer Singh, « 83 ». Produit par Deepika Padukone, Sajid Nadiadwala, Reliance Entertainment et Phantom Films, le film présente entre autres les principaux acteurs de Bollywood Ranveer Singh, Deepika Padukone et Pankaj Tripathi. En résonance avec les valeurs communes de compétition, de performance et de victoire, le film a choisi de collaborer avec WinZO en tant que partenaire de marque officiel et contribuera à rassembler des milliards d’Indiens de tout le pays.

Pour Saumya Singh Rathore, co-fondateur de WinZO, la victoire historique à Lord’s est un jour qui a changé les mentalités et le tempérament de toute une nation. «Cela a renforcé la conviction de rivaliser avec les meilleurs au monde et d’en sortir victorieux, même avec des ressources limitées. Cet état d’esprit est synonyme de ce que nous, en tant qu’entreprise, souhaitons promouvoir auprès de nos utilisateurs : l’esprit gagnant. En tant que leaders dans cet espace, nous considérons cette collaboration avec Ranveer Singh comme appropriée », a-t-elle ajouté.

En tant que marque de divertissement interactif, WinZO se concentre sur la célébration de la concurrence entre 65 millions d’utilisateurs enregistrés. La collaboration verra WinZO lancer une publicité télévisée multimodale à l’échelle nationale mettant en vedette l’acteur de Bollywood Ranveer Singh. Le TVC sera présenté sur des plates-formes telles que la télévision, OTT, les médias numériques et sociaux, où l’acteur guide le public pour qu’il expérimente le plaisir de gagner en jouant à plus de 100 jeux disponibles sur la plate-forme WinZO.

Selon Sameer Chopra, responsable du marketing chez Reliance Entertainment, avec cette collaboration, la société a l’intention d’atteindre tous les jeunes cinéphiles et amateurs de jeux vidéo. « Nous sommes reconnaissants à l’équipe WinZO de nous avoir donné cette plate-forme et l’opportunité de collaborer. L’association de WinZO rendra cette célébration d’autant plus spéciale et grandiose en donnant aux Indiens une autre chance de se remémorer et de vivre cette victoire remarquable », a-t-il souligné.

Dans le cadre du renforcement de la visibilité de sa marque, WinZO a également récemment signé des parrainages principaux pour deux grandes équipes de la Vivo Pro Kabaddi League (PKL), les Bengal Warriors et les Gujarat Giants, ainsi qu’un parrainage associé pour Patna Pirates. La société a investi de manière agressive dans l’aide à l’écosystème de la technologie du jeu en soutenant et en s’engageant avec les développeurs de jeux, les studios, les joueurs, les streamers de jeux et les talents, entre autres.

