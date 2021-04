Le créateur et producteur exécutif de Wipeout Matt Kunitz est de retour avec plus de cette course d’obstacles farfelue, vue pour la dernière fois en 2014, seulement «plus grande, plus audacieuse et plus audacieuse», promet-il. Et ne vous inquiétez pas, cela inclut les grandes boules rouges emblématiques.

«Tout le reste est nouveau», a-t-il déclaré à TV Insider à propos de l’émission qui a été créée en 2008. «Pour le spectateur, nous voulons qu’elle soit fraîche. Ils peuvent voir des éléments qui leur sont familiers, mais la façon dont nous les utilisons sera unique. »

Les animateurs sont également nouveaux – John Cena et Nicole Byer, avec Camille Kostek sur le terrain – et que «un talent sérieux sur la liste A change toute l’ambiance du spectacle», dit Kunitz. «Nous vivons par procuration à travers leurs yeux en tant que téléspectateurs. Cela a apporté un ton comique complètement différent à la série.

Les changements les plus importants au fil des ans sont peut-être liés à l’évolution des technologies, dit Kunitz. «Les caméras GoPro n’existaient pas vraiment», nous rappelle Kunitz. «Pour avoir un POV [point-of-view] caméra – et une qui fonctionnerait sous l’eau – nous regardions ces caméras de qualité médicale qui n’étaient pas utilisées pour filmer des émissions de télévision.

Maintenant, ils mettent des GoPro 360 sur les concurrents pendant qu’ils suivent le cours. «Vous pouvez prendre ces images sur votre téléphone dans une application et manipuler les images. Ainsi, si quelqu’un traverse les Big Balls, puis il essuie et tombe dans l’eau, vous pouvez alors avoir une vue à 360 degrés de cela et suivre le concurrent dans l’eau », explique-t-il. Ils utilisent également des drones de haute technologie pour suivre chaque concurrent à chaque course.

En parlant des concurrents, ils visaient «un casting légèrement plus athlétique» – le but est que quelqu’un réussisse le parcours à chaque émission – mais il s’agissait de trouver le bon équilibre entre l’athlétisme et l’humour. « Si vous allez trop loin en athlétisme, vous obtenez Ninja Warrior, qui n’est pas conçu pour être drôle », dit Kunitz. «Vous regardez Ninja parce que vous voulez voir des prouesses athlétiques extrêmes. Ce n’est pas pourquoi vous vous connectez à Wipeout. Vous vous connectez pour voir les gens disparaître. «

Cela apporte cette comédie et «l’idée de glisser sur une peau de banane» que la série a toujours eue, dit Kunitz, mais il y a aussi un nouveau «frisson par procuration» au cours avec les caméras POV. « [Viewers] se sentir comme ils pourraient courir ce parcours du combattant. Ils sont à la maison, «je peux faire ça», et ils crient à la télé. Certains des nouveaux téléspectateurs vont être agréablement surpris par l’immersion de la série. »

Et la sécurité bien sûr, ajoute-t-il, reste la principale préoccupation de l’émission. C’est clairement quelque chose dans l’esprit de Kunitz, après qu’un concurrent est décédé d’une crise cardiaque après avoir suivi le cours en novembre dernier lors du tir pour le redémarrage. «Nos pensées et nos prières vont à sa famille», dit le PE. «C’était un incident tragique. La sécurité est, comme cela a toujours été, une préoccupation majeure pour nous et la sécurité évolue constamment de saison en saison au fur et à mesure que le parcours change. La sécurité continuera d’être une priorité numéro un sur Wipeout alors que nous évoluons de saison en saison. »

Quant au timing de l’émission, il ne pourrait pas être plus parfait, déclare Kunitz: «Lorsque Wipeout est sorti pour la première fois en 2008, il est sorti juste après une grande récession. À cette époque, les gens recherchaient vraiment un soulagement léger. Wipeout était ce grand spectacle amusant et idiot que la famille pouvait regarder ensemble et que vous n’aviez pas à vous soucier de tout le stress de la vie.

«Nous sommes dans une situation très similaire avec le pays qui sort tout juste d’un an de COVID et les familles sont coincées à la maison», poursuit-il. «Ils recherchent d’autres formes de divertissement. Les choses que les familles feraient normalement ensemble ont radicalement changé. »

Wipeout, Première, jeudi 1er avril, 9 / 8c, TBS