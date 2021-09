WipeOut Rush annoncé, bientôt disponible sur les téléphones iOS et Android

Image : WipeOut Rush

WipeOut est, très discrètement, l’une des séries de jeux vidéo les plus importantes à avoir jamais vécu grâce à son rôle dans la vente de la PlayStation originale comme quelque chose de vraiment «cool», mais c’est une franchise qui a connu des moments difficiles ces derniers temps.

Les choses dans lesquelles il excellait – une clarté de conception visuelle, une action de course futuriste, des bandes sonores sous licence de qualité – peuvent maintenant être obtenues partout, de Mario Kart à Madden, et cela fait très longtemps que nous n’avons pas eu un bon nouveau jeu dans la série. .

Il était donc intéressant ce matin de voir l’annonce de WipEout Rush, un tout nouveau jeu WipeOut prévu pour 2022. Quiconque espère un retour à l’action de course d’arcade rapide n’a pas de chance ici, car c’est un. ..titre basé sur une carte qui sort sur les téléphones.

Ne le dis pas. L’éditeur sait ce que vous pensez et a une longueur d’avance sur vous dans l’annonce du produit, déclarant à IGN « Si je veux cette expérience de course viscérale, immersive et intense, je la trouverai en attente sur PlayStation. Mais en même temps, nous sommes ravis de pouvoir repenser wipEout pour mobile avec de nouvelles mécaniques de jeu amusantes et des visuels magnifiques.

“Nous espérons que les fans y viendront avec un esprit ouvert car, bien que différents, nous sommes fiers de remettre la franchise wipEout au centre avec une nouvelle approche de la formule.”

Voici la bande annonce :

Hum. Supprimer tout ce qui a rendu la série géniale et transformer ses visuels en une bande dessinée cel-shaded en utilisant des cartes pour faire des trucs est certainement une “nouvelle approche de la formule”, et pour être honnête, je suis intéressé à vérifier cela juste pour voir comment le système de carte fonctionne réellement.

Mais je suis également déçu que, dans un monde où les casques VR existent sur les consoles PlayStation, il s’agisse du premier nouveau jeu WipeOut que nous obtenons depuis près d’une décennie. Et bien! Si vous voulez vraiment jouer à WipeOut sur un téléphone, je suis sûr que vous êtes assez intelligent pour trouver comment faire fonctionner l’un des classiques.