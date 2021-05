WiPEY, l’essuie-glace pour casque moto | Moteur

La pluie vous dérange-t-elle lorsque vous voyagez en moto? Si les voitures ont leurs propres essuie-glaces … pourquoi pas les motos?

Peu de choses sont plus dangereuses pour un motard, qu’une forte pluie au milieu de la route. Non seulement le sol est glissant, mais l’eau accumulée sur la visière du casque réduit la visibilité.

Il est vrai que l’air lui-même peut nettoyer la visière, mais cela ne se produit pas si vous conduisez à basse vitesse en ville, utilisez un scooter ou avez une voiture devant vous qui est bloquée par le vent.

Pour résoudre le problème vient WiPEY, est un essuie-glace pour casques de moto. Son fonctionnement est identique à celui de la voiture, mais ici il enlève l’eau de la visière du casque. Vous pouvez voir comment cela fonctionne dans cette vidéo:

L’aspect le plus important de WiPEY est son faible poids. Il ne pèse que 55 grammes, y compris la batterie. Il occupe la moitié de celui d’une caméra d’action et n’affecte pas l’aérodynamisme du casque. Il est compatible avec tous les casques de moto qui ont une visière avec un crochet.

Il est également très facile à retirer et à mettre en place, grâce à son mécanisme magnétique. S’attache et se libère en une seconde, comme on le voit dans la vidéo.

Il est activé avec un bouton sur l’appareil lui-même, de sorte qu’il ne consomme pas de batterie inutilement. Il a une autonomie de 12 heuresassez pour résister à un long voyage sur la route.

En appuyant plusieurs fois, vous pouvez modifier la régularité du nettoyage, en fonction de l’intensité de la pluie. Peut marcher par intervalles de 1, 3 et 6 secondes.

Depuis le relâchement du guidon pour activer WiPEY cela peut être dangereux si vous voyagez à grande vitesse, il est également disponible télécommande à un bouton, qui est attaché au guidon.

WiPEY a été financé avec succès sur KickStarter, mais est en retard. Il sera mis en vente dans quelques mois et vous pouvez l’acheter sur leur site Web au prix d’environ 110 euros.

Ses créateurs mettent en garde contre l’existence de copies fausses et de qualité inférieure qui sont déjà en vente. Assurez-vous donc de l’acheter à partir de ces liens, si vous voulez le produit original.