Wipro acquiert LeanSwift Solutions pour 21 millions de dollars

Wipro, un leader informatique basé à Bengaluru, a annoncé la signature d’un accord pour l’acquisition de LeanSwift Solutions, un intégrateur de systèmes américain de produits Infor avec des capacités en ERP, commerce électronique, transformation numérique, chaîne d’approvisionnement, systèmes de gestion d’entrepôt, intelligence d’affaires et intégrations. Wipro obtiendra 100 % du capital de LeanSwift dans le cadre d’une transaction en espèces d’une valeur de 21 millions de dollars, qui devrait être finalisée avant le 31 mars 2022, a indiqué la société dans ses documents en bourse.

Suite à l’annonce, les actions de Wipro ont augmenté de plus de 1,5% à 646,5 sur NSE contre 636,4 depuis l’ouverture de la journée.

LeanSwift possède des bureaux de développement aux États-Unis, en Suède et en Inde et son solide portefeuille de clients couvre plusieurs secteurs, notamment la fabrication, la distribution, les produits chimiques, la mode et l’alimentation et les boissons. Fondée en 2011, la société a réalisé un chiffre d’affaires de 18 millions de dollars pour l’exercice se terminant le 31 décembre 2020, précédé de 11,1 millions de dollars en 2019 et 11,2 millions de dollars en 2018.

Son cœur de métier est de fournir des conseils, des solutions commerciales et des services techniques aux clients de l’espace Infor. Selon Wipro, l’acquisition fait partie de sa stratégie d’investissement et d’expansion de son activité de transformation du cloud via Wipro FullStride Cloud Services. LeanSwift, grâce à ses capacités à la fois dans l’espace de conseil et de mise en œuvre, complétera la pratique cloud Infor de Wipro. « Cette acquisition établira une pratique Infor solide et axée sur l’industrie qui nous aidera à remporter de gros contrats dans l’espace ERP cloud », a déclaré Harish Dwarkanhalli , président, applications et données, iDEAS, Wipro, parlant de l’acquisition.

Anise Madh, PDG de LeanSwift, a commenté : « Nous avons créé des produits à valeur ajoutée et nous nous sommes taillé une place dans le secteur en tant que spécialiste des services Infor. Nos capacités complémentaires et notre vision commune conduiront au changement dans les industries que nous servons, trouveront de nouvelles opportunités de croissance pour nos employés et aideront nos clients à réaliser de la valeur.

