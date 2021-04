Wipro bat HCL Tech en m-cap; devient la 3e société informatique la plus appréciée en Inde

Wipro a annoncé son engagement à atteindre des émissions nettes de gaz à effet de serre (GES) nulles d’ici 2040, conformément à l’objectif de l’Accord de Paris

Le cours de l’action Wipro a atteint Rs 486,70 chacun sur l’ESB aujourd’hui, portant la capitalisation boursière totale de la société à Rs 2,65 lakh crore. Le géant informatique Wipro a amélioré HCL Technologies en termes de capitalisation boursière et est devenu la troisième société informatique indienne la plus appréciée. Wipro se tenait à la 12ème position dans le classement général avec une capitalisation boursière de Rs 2,66 crore lakh, comme le 22 avril, selon les données de l’ESB. HCL Technologies était à la 13ème position avec une capitalisation boursière de Rs 2,60 lakh crore. Selon un analyste, l’amélioration des contrats remportés, les bons résultats du quatrième trimestre, l’affaiblissement de la roupie et la vigueur des achats dans des secteurs défensifs tels que l’informatique et la consommation ont conduit Wipro à surpasser ses autres pairs informatiques. “Techniquement, Rs 465-470 reste un soutien solide et l’objectif de Rs 515 semble très probable dans les semaines à venir”, a déclaré AR Ramachandran, co-fondateur et formateur de Tips2Trades, à Financial Express Online.

Sur le dos des bénéfices du trimestre en bonne santé pour le trimestre janvier-mars de FY21, le cours de l’action Wipro a augmenté pour atteindre un nouveau 52 semaines de Rs 494,50 chacun jeudi. L’action Wipro se négociait en sourdine vendredi à Rs 484,85 pièce. Le cours de l’action HCL Technologies a augmenté de 1,14 pour cent à Rs 972,10 chacun. En comparaison, le S&P BSE Sensex s’échangeait 172 points ou 0,36 pour cent en hausse à 48 253. Selon un analyste, Wipro a sous-performé en termes de croissance des revenus par rapport à HCL Technologies et à d’autres grands noms de l’informatique au cours de la dernière décennie.

Nouvelles connexes

HCL Tech, Vedanta, RIL, Future Retail, Tata Motors, Wipro, HDFC, M&M, Torrent Power en bref Share Market LIVE: Sensex saute de 100 points, Nifty au-dessus de 14 400; les financières rebondissent, Bank Nifty fait un bond en avant Principales actions informatiques, pharmaceutiques et chimiques à acheter: ces 12 actions pourraient remonter jusqu’à 77% au cours de la deuxième vague COVID-19

«Les récents efforts de restructuration, qui incluent une structure opérationnelle simplifiée, une intensification de la mise à niveau des capacités et de la gestion des talents sous une nouvelle direction, sont de bon augure pour Wipro à moyen terme», a déclaré Suyog Kulkarni, analyste principal de recherche chez Reliance Securities, à Financial Express Online. Wipro a été témoin d’une forte accélération des gains de gros contrats qui, selon Kulkarni, offrent une meilleure visibilité de la faible croissance des revenus à deux chiffres au cours de l’exercice 22. «En outre, l’acquisition de Capco est susceptible d’améliorer les capacités verticales BFSI de Wipro, ce qui contribuera à la conclusion d’importants accords de transformation. Nous avons une recommandation d’achat sur l’action avec un objectif de cours sur 2 ans de 565 roupies chacun », a-t-il ajouté.

Wipro a annoncé son engagement à atteindre des émissions nettes de gaz à effet de serre (GES) nulles d’ici 2040, conformément à l’objectif de l’Accord de Paris de plafonner l’élévation de la température à 1,5 ° C. «Wipro, tout en dévoilant son engagement à l’occasion du Jour de la Terre, s’est également fixé un objectif intermédiaire de réduction de 55% des émissions de GES d’ici 2030 en niveaux d’émissions absolus par rapport à son année de référence 2016-17 (avril-mars)», le communiqué de presse mentionné

(Les recommandations boursières dans cet article sont émises par les sociétés de recherche et de courtage respectives. Financial Express Online n’assume aucune responsabilité pour leurs conseils en placement. Veuillez consulter votre conseiller en placement avant d’investir.)

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt avec le calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.