Wipro Enterprises inaugure son siège mondial à Bangalore

Wipro Enterprises, l’activité non informatique de Wipro, a inauguré son siège mondial, Wipro House, à Koramangala, Bengaluru. Le campus, inauguré par Azim Premji, président de Wipro Enterprises, abritera les bureaux de Wipro Infrastructure Engineering, Wipro Consumer Care & Lighting et Wipro Enterprises Corporate Office.

« Nous avons des plans de croissance agressifs pour Wipro Consumer Care et Wipro Infrastructure Engineering. Les deux entreprises ont enregistré une croissance de pointe grâce à des stratégies organiques et inorganiques. Alors que Wipro Consumer Care & Lighting a réalisé 12 acquisitions en 18 ans, Wipro Infrastructure Engineering a réalisé sept acquisitions en 15 ans.

Ceux-ci ont nécessité le besoin d’un siège social distinct pour augmenter la croissance future. Il était temps de les réunir sous un même toit. Wipro House, notre siège social à Bangalore, symbolise cela », a déclaré Rajesh Sahay, vice-président senior – RH, Wipro Consumer Care & Lighting.

Le bâtiment de sept étages abrite le centre d’expérience pour présenter la gamme Wipro Consumer’s Lighting and Seating Solutions. Il a une baie historique qui capture le parcours de Wipro Consumer Care et Wipro Infrastructure Engineering depuis sa création. Wipro Consumer Care a été la première entreprise de Wipro créée en 1945 et a récemment terminé 75 ans d’existence. Le campus abrite également le Centre de recherche et d’innovation de Wipro Consumer Care en Inde.

