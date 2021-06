Wipro IT Services lève 750 millions de dollars grâce à la vente d’obligations à l’étranger

in

Le major des services informatiques Wipro a déclaré jeudi que sa filiale démissionnaire, Wipro IT Services, avait levé 750 millions de dollars grâce à une vente d’obligations à l’étranger. La semaine dernière, Wipro avait annoncé que Wipro IT Services émettrait des billets libellés en dollars américains d’une valeur de 750 millions USD le 23 juin. Une proposition en ce sens avait été approuvée par le conseil d’administration de Wipro IT Services le 10 juin.

« Wipro IT Services LLC (Émetteur)… a levé 750 millions USD par l’émission et l’attribution de 1,50% de billets (Notes) à des acheteurs institutionnels qualifiés… », a déclaré jeudi un dossier réglementaire.

Les billets sont garantis par Wipro en vertu d’un contrat daté du 23 juin 2021, signé par la société et l’émetteur avec le fiduciaire, l’agent payeur, l’agent de registre et l’agent de transfert nommés pour l’émission des billets, a-t-il ajouté.

Wipro a souscrit des obligations de garantie concernant les billets en vertu de l’acte de fiducie. Sa responsabilité potentielle au titre de la garantie est plafonnée à un montant égal à 105 pour cent du montant total en principal total des billets en circulation de temps à autre, soit initialement 787,5 millions de dollars (montant garanti), selon le dossier.

Le dossier ajoute que la garantie sera libérée lors du remboursement intégral des sommes dues au titre des billets et de la garantie, sous réserve du montant garanti. Dans ses précédents dépôts, Wipro avait indiqué que la date d’émission des billets était le 23 juin 2021 et que la date d’échéance était le 23 juin 2026.

Le produit net des billets est destiné à être utilisé pour le refinancement de la dette existante et aux fins générales de l’entreprise.

