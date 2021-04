Wipro va acquérir la société australienne Ampion pour 117 millions de dollars en transaction en espèces

Cette annonce intervient juste après la récente acquisition par Wipro de Capco, une société de conseil britannique, pour 1,45 milliard de dollars.

Le major informatique Wipro a annoncé jeudi qu’il acquerrait Ampion, un fournisseur australien de services de cybersécurité, de DevOps et d’ingénierie de qualité, pour 117 millions de dollars en une transaction en espèces. La transaction devrait être finalisée au cours du trimestre se terminant en juin avec l’objectif de renforcer la position de Wipro en Australie et en Nouvelle-Zélande.

Wipro s’attend à ce que les offres combinées avec Ampion, alimentées par la transformation de l’ingénierie, le DevOps et les services de conseil en sécurité, apportent évolutivité et agilité du marché pour répondre aux demandes croissantes de ses clients.

NS Bala, PDG d’APMEA, Wipro, a déclaré: «Ampion a une feuille de route réussie et jouit d’une immense crédibilité auprès des principales entreprises de la région, d’une culture de travail collaboratif et d’une importante expertise locale en la matière. Nous considérons Ampion comme une force complémentaire qui nous aidera à étendre notre empreinte et à accélérer notre voyage dans la région Asie-Pacifique. »

Cette annonce intervient juste après la récente acquisition par Wipro de Capco, une société de conseil britannique, pour 1,45 milliard de dollars.

Sharath Srinivasamurthy, directeur de recherche pour les solutions d’entreprise et les pratiques TIC d’IDC Inde, a déclaré: «Suite à Covid-19, IDC s’attend à ce que les dépenses informatiques en matière de sécurité augmentent dans les années à venir et que les technologies autour de Secure Access Service Edge (SASE), Zero Trust et Security Orchestration & Automation (SOAR) sont devenus une nécessité. D’un autre côté, les entreprises ont pris conscience de l’importance d’être agiles et innovantes et d’acquérir un avantage concurrentiel et nous constatons une demande accrue de services d’ingénierie et de capacités DevOps. L’acquisition d’Ampion par Wipro démontre non seulement sa concentration sur l’APMEA en tant que région et l’Australie en tant que pays, mais renforce également son rôle dans les domaines à forte demande et à forte croissance tels que la sécurité, le DevOps et les services d’ingénierie. »

Incorporé en 2018, Ampion, dont le siège est à Melbourne, avec des bureaux à Sydney, Canberra et Brisbane, compte plus de 500 spécialistes du conseil et de la technologie. L’entreprise a enregistré un chiffre d’affaires de 85,5 millions de dollars au 30 juin 2020, dont environ 12% sont liés à la vente de produits.

Ampion est né de la fusion des fournisseurs de services informatiques Revolution IT et Shelde. Revolution IT était une société de services informatiques en Australie fondée en 2004 et Shelde était une société de sécurité informatique numérique fondée en 2010 en Australie.

Wipro acquerra 100% des parts au cours de cette transaction. Jamie Duffield, PDG d’Ampion, a déclaré: «Nos clients, nos employés et l’ensemble de l’écosystème du marché bénéficieront énormément des synergies du portefeuille combiné d’offres de transformation d’Ampion et de Wipro.»

